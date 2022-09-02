22:09 02.09.2022 (обновлено: 23:18 02.09.2022)
В Германии на митинге против поставок оружия Украине произошли столкновения
В Касселе на митинге против поставок оружия Украине произошли столкновения с полицией
Сотрудники полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. В немецком городе Кассель произошли столкновения между силовиками и протестующими против поставок оружия, в том числе Украине, сообщило управление полиции Северного Гессена.
Как уточнили в ведомстве, около 200 митингующих с плакатами в руках собрались рано утром в районе предприятия оборонной промышленности на Вольфхагерштрассе.
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По данным газеты Welt, речь идет о демонстрации антимилитаристского альянса Rheinmetall entwaffnen ("Разоружить Rheinmetall"), выступающего против поставок оружия концерном и другими компаниями, в том числе из-за конфликта на Украине.
Для защиты от нападений со стороны протестующих силовикам пришлось использовать перцовый баллончик и дубинки.
"Восемь полицейских получили легкие ранения", — говорится в заявлении.
Отмечается, что демонстрации пройдут и в субботу, полиция Касселя будет дежурить на местах.
На этой неделе глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что у бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину. Об этом также заявляла министр иностранных дел Анналена Бербок, подчеркнув, что сейчас военная помощь Киеву идет "по тонкой грани".
Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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