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Тысячи аргентинцев вышли на митинг в поддержку вице-президента Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
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Тысячи аргентинцев вышли на митинг в поддержку вице-президента Киршнер
Тысячи аргентинцев вышли на митинг в поддержку вице-президента Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
Тысячи аргентинцев вышли на митинг в поддержку вице-президента Киршнер
Тысячи человек, вышедшие на митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, парализовали центр Буэнос-Айреса. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:05
2022-09-02T22:05
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Тысячи человек, вышедшие на митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, парализовали центр Буэнос-Айреса.Стук барабанов, запах жареных колбасок и тысячи людей с аргентинскими флагами - так сейчас выглядит центр Буэнос-Айреса. Люди пришли в центр города к зданию правительства в знак солидарности с вице-президентом Кристиной Киршнер, на которую накануне было совершено нападение.В четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе. Киршнер не пострадала.Сегодняшний день в Аргентине объявлен выходным, поэтому на митинг пришли многие целыми семьями, приведя с собой маленьких детей. Все пришедшие не могут поместиться на площади перед зданием правительства и занимают соседние улицы. Весь центр города перекрыт для движения машин.Но, несмотря на давку, митинг проходит мирно и даже с комфортом: находчивые аргентинцы ставят посреди толпы манифестантов мангалы, жарят колбаски, мясо, готовят сэндвичи, продают пиво и лимонад. Переполнены все соседние рестораны и небольшие киоски, продающие кофе и некрепкий алкоголь, их хозяева решили рискнуть и не закрывать двери на время манифестации.Не повезло лишь труженикам черного валютного рынка. Как раз поблизости от места митинга находятся туристические пешеходные улицы, где обычно зазывалы предлагают иностранцам поменять доллары по выгодному черному курсу. Но туристов сегодня почти нет в центре города.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
22:05 02.09.2022
 
Тысячи аргентинцев вышли на митинг в поддержку вице-президента Киршнер

Тысячи человек вышли на митинг в поддержку вице-президента Киршнер в центре Буэнос-Айреса

© AP Photo / Natacha PisarenkoВице-президент Аргентины Кристина Киршнер
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Тысячи человек, вышедшие на митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, парализовали центр Буэнос-Айреса.
Стук барабанов, запах жареных колбасок и тысячи людей с аргентинскими флагами - так сейчас выглядит центр Буэнос-Айреса. Люди пришли в центр города к зданию правительства в знак солидарности с вице-президентом Кристиной Киршнер, на которую накануне было совершено нападение.
В четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе. Киршнер не пострадала.
Сегодняшний день в Аргентине объявлен выходным, поэтому на митинг пришли многие целыми семьями, приведя с собой маленьких детей. Все пришедшие не могут поместиться на площади перед зданием правительства и занимают соседние улицы. Весь центр города перекрыт для движения машин.
Но, несмотря на давку, митинг проходит мирно и даже с комфортом: находчивые аргентинцы ставят посреди толпы манифестантов мангалы, жарят колбаски, мясо, готовят сэндвичи, продают пиво и лимонад. Переполнены все соседние рестораны и небольшие киоски, продающие кофе и некрепкий алкоголь, их хозяева решили рискнуть и не закрывать двери на время манифестации.
Не повезло лишь труженикам черного валютного рынка. Как раз поблизости от места митинга находятся туристические пешеходные улицы, где обычно зазывалы предлагают иностранцам поменять доллары по выгодному черному курсу. Но туристов сегодня почти нет в центре города.
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