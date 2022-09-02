https://ria.ru/20220902/minoborony-1814041460.html
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия - РИА Новости, 02.09.2022
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия
Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия и пусковую установку ЗРК "Бук-М1", следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:17
2022-09-02T15:17
2022-09-02T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
харьков
харьковская область
северск
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия и пусковую установку ЗРК "Бук-М1", следует из сводки Минобороны России, распространенной в пятницу."Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", - говорится в документе."В районе населенного пункта Воскресенск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - уточняют российские военные.
https://ria.ru/20220902/minoborony-1814040475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:17 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия
ВС России уничтожили шесть складов украинского оружия и пусковую установку "Бук-М1"