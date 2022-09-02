https://ria.ru/20220902/minoborony-1814041460.html

Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия

Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия - РИА Новости, 02.09.2022

Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия

Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия и пусковую установку ЗРК "Бук-М1", следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:17

2022-09-02T15:17

2022-09-02T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

харьков

харьковская область

северск

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия и пусковую установку ЗРК "Бук-М1", следует из сводки Минобороны России, распространенной в пятницу."Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", - говорится в документе."В районе населенного пункта Воскресенск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - уточняют российские военные.

https://ria.ru/20220902/minoborony-1814040475.html

харьков

харьковская область

северск

донецкая народная республика

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, харьков, харьковская область, северск, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, николаевская область