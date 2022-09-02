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Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/minoborony-1814041460.html
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия - РИА Новости, 02.09.2022
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия
Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия и пусковую установку ЗРК "Бук-М1", следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:17
2022-09-02T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
харьков
харьковская область
северск
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия и пусковую установку ЗРК "Бук-М1", следует из сводки Минобороны России, распространенной в пятницу."Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", - говорится в документе."В районе населенного пункта Воскресенск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - уточняют российские военные.
https://ria.ru/20220902/minoborony-1814040475.html
харьков
харьковская область
северск
донецкая народная республика
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безопасность, харьков, харьковская область, северск, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьков, Харьковская область, Северск, Бук (зенитный ракетный комплекс), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Николаевская область
15:17 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
 
Российские военные уничтожили шесть складов украинского оружия

ВС России уничтожили шесть складов украинского оружия и пусковую установку "Бук-М1"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия и пусковую установку ЗРК "Бук-М1", следует из сводки Минобороны России, распространенной в пятницу.
"Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", - говорится в документе.
"В районе населенного пункта Воскресенск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - уточняют российские военные.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковХарьковская областьСеверскБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская область
 
 
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