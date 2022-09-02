https://ria.ru/20220902/minoborony-1814040475.html

Российские силы уничтожили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ

Российские силы уничтожили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022

Российские силы уничтожили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ

Авиация РФ нанесла удары по украинским бригадам в Николаевской области и ДНР, уничтожено около 60 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:12

2022-09-02T15:12

2022-09-02T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Авиация РФ нанесла удары по украинским бригадам в Николаевской области и ДНР, уничтожено около 60 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, восточнее населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. "В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814044630.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины