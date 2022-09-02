https://ria.ru/20220902/minoborony-1814040475.html
Российские силы уничтожили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ
Российские силы уничтожили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы уничтожили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ
Авиация РФ нанесла удары по украинским бригадам в Николаевской области и ДНР, уничтожено около 60 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:12
2022-09-02T15:12
2022-09-02T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Авиация РФ нанесла удары по украинским бригадам в Николаевской области и ДНР, уничтожено около 60 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, восточнее населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. "В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814044630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:12 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
Российские силы уничтожили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ
Российские силы поразили в ДНР командный состав 56-й бригады ВСУ, ликвидировано 18 военных