https://ria.ru/20220902/meladze-1814063174.html

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж - РИА Новости, 02.09.2022

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж

Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:35

2022-09-02T16:35

2022-09-02T16:35

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шоу-бизнес

валерий меладзе

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина.На снимках Софико с супругом счастливо улыбаются: для росписи они выбрали лаконичные наряды, решив обойтись без излишней роскоши.По сообщениям СМИ, избранником девушки стал мужчина по имени Савва Байбаков.Валерий Меладзе пока никак не прокомментировал событие в социальных сетях. Также неизвестно, присутствовал ли он или кто-то еще из знаменитых гостей на свадьбе. Долгое время певец находился с дочерями и бывшей супругой – Ириной Малухиной – в напряженных отношениях из-за брака с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой.На днях артист впервые после долгого перерыва выступил в Москве после сообщений о желании завершить карьеру в шоу-бизнесе.

https://ria.ru/20220902/pashu-1813916504.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, валерий меладзе