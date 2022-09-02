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Дочь Валерия Меладзе вышла замуж - РИА Новости, 02.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220902/meladze-1814063174.html
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж - РИА Новости, 02.09.2022
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж
Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:35
2022-09-02T16:35
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
валерий меладзе
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина.На снимках Софико с супругом счастливо улыбаются: для росписи они выбрали лаконичные наряды, решив обойтись без излишней роскоши.По сообщениям СМИ, избранником девушки стал мужчина по имени Савва Байбаков.Валерий Меладзе пока никак не прокомментировал событие в социальных сетях. Также неизвестно, присутствовал ли он или кто-то еще из знаменитых гостей на свадьбе. Долгое время певец находился с дочерями и бывшей супругой – Ириной Малухиной – в напряженных отношениях из-за брака с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой.На днях артист впервые после долгого перерыва выступил в Москве после сообщений о желании завершить карьеру в шоу-бизнесе.
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знаменитости, шоу-бизнес, валерий меладзе
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Валерий Меладзе
16:35 02.09.2022
 
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж

Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСъемки новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина.
Скриншот публикации Арины Меладзе в социальной сети
Скриншот публикации Арины Меладзе в социальной сети
Скриншот публикации Арины Меладзе в социальной сети
На снимках Софико с супругом счастливо улыбаются: для росписи они выбрали лаконичные наряды, решив обойтись без излишней роскоши.
По сообщениям СМИ, избранником девушки стал мужчина по имени Савва Байбаков.
Валерий Меладзе пока никак не прокомментировал событие в социальных сетях. Также неизвестно, присутствовал ли он или кто-то еще из знаменитых гостей на свадьбе. Долгое время певец находился с дочерями и бывшей супругой – Ириной Малухиной – в напряженных отношениях из-за брака с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой.
На днях артист впервые после долгого перерыва выступил в Москве после сообщений о желании завершить карьеру в шоу-бизнесе.
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