https://ria.ru/20220902/meladze-1814063174.html
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж - РИА Новости, 02.09.2022
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж
Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:35
2022-09-02T16:35
2022-09-02T16:35
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
валерий меладзе
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина.На снимках Софико с супругом счастливо улыбаются: для росписи они выбрали лаконичные наряды, решив обойтись без излишней роскоши.По сообщениям СМИ, избранником девушки стал мужчина по имени Савва Байбаков.Валерий Меладзе пока никак не прокомментировал событие в социальных сетях. Также неизвестно, присутствовал ли он или кто-то еще из знаменитых гостей на свадьбе. Долгое время певец находился с дочерями и бывшей супругой – Ириной Малухиной – в напряженных отношениях из-за брака с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой.На днях артист впервые после долгого перерыва выступил в Москве после сообщений о желании завершить карьеру в шоу-бизнесе.
https://ria.ru/20220902/pashu-1813916504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, валерий меладзе
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Валерий Меладзе
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж
Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Фотографией с торжественного мероприятия поделилась в социальных сетях ее сестра Арина.
На снимках Софико с супругом счастливо улыбаются: для росписи они выбрали лаконичные наряды, решив обойтись без излишней роскоши.
По сообщениям СМИ, избранником девушки стал мужчина по имени Савва Байбаков.
Валерий Меладзе пока никак не прокомментировал событие в социальных сетях. Также неизвестно, присутствовал ли он или кто-то еще из знаменитых гостей на свадьбе. Долгое время певец находился с дочерями и бывшей супругой – Ириной Малухиной – в напряженных отношениях из-за брака с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой.
На днях артист впервые после долгого перерыва выступил
в Москве после сообщений о желании завершить карьеру в шоу-бизнесе.