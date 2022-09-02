https://ria.ru/20220902/mechet-1814018001.html

В афганской провинции Герат взорвали мечеть

В афганской провинции Герат взорвали мечеть - РИА Новости, 02.09.2022

В афганской провинции Герат взорвали мечеть

Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:13

2022-09-02T14:13

2022-09-02T14:13

религия

в мире

афганистан

герат (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_00a43e8f975a85cdb5f7aa447d806bcf.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным телеканала, причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника.Представитель талибов Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных.Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

афганистан

герат (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, герат (провинция)