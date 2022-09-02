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В афганской провинции Герат взорвали мечеть - РИА Новости, 02.09.2022
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Религия
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В афганской провинции Герат взорвали мечеть
В афганской провинции Герат взорвали мечеть - РИА Новости, 02.09.2022
В афганской провинции Герат взорвали мечеть
Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:13
2022-09-02T14:13
религия
в мире
афганистан
герат (провинция)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным телеканала, причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника.Представитель талибов Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных.Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
афганистан
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в мире, афганистан, герат (провинция)
Религия, В мире, Афганистан, Герат (провинция)
14:13 02.09.2022
 
В афганской провинции Герат взорвали мечеть

В афганской провинции Герат при взрыве мечети погибли 20 человек, в том числе имам

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника.
Представитель талибов Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных.
Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
РелигияВ миреАфганистанГерат (провинция)
 
 
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