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В афганской провинции Герат взорвали мечеть
В афганской провинции Герат взорвали мечеть - РИА Новости, 02.09.2022
В афганской провинции Герат взорвали мечеть
Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:13
2022-09-02T14:13
2022-09-02T14:13
религия
в мире
афганистан
герат (провинция)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным телеканала, причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника.Представитель талибов Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных.Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, герат (провинция)
Религия, В мире, Афганистан, Герат (провинция)
В афганской провинции Герат взорвали мечеть
В афганской провинции Герат при взрыве мечети погибли 20 человек, в том числе имам