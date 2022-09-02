https://ria.ru/20220902/mchs-1813887955.html

В МЧС рассказали, как потушить горящую сковороду с маслом

В МЧС рассказали, как потушить горящую сковороду с маслом - РИА Новости, 02.09.2022

В МЧС рассказали, как потушить горящую сковороду с маслом

Вспыхнувшее масло на сковородке ни в коем случае нельзя тушить водой, гасить огонь нужно только средствами, которые поглощают кислород и тем самым ликвидируют... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T02:55

2022-09-02T02:55

2022-09-02T02:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вспыхнувшее масло на сковородке ни в коем случае нельзя тушить водой, гасить огонь нужно только средствами, которые поглощают кислород и тем самым ликвидируют пламя, советует МЧС России.Самое первое, что нужно сделать при пожаре на кухне – выключить плиту. Если позволяет время, желательно надеть рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло руки. Затем надо накрыть сковороду металлической крышкой или железным противнем. Без доступа кислорода огонь быстро погаснет, останется только уничтожить следы неудачной готовки.Кроме того, масляный пожар можно засыпать содой – она поглощает кислород. Но сода может помочь только в том случае, если пламя совсем небольшое. Можно также воспользоваться химическим огнетушителем, если он имеется. Только не забывайте, что химикаты опасны для человека."Тушить горящее масло водой категорически запрещено, иначе возгорание перейдёт в неконтролируемый пожар. Не стоит также махать на огонь, пытаясь сбить пламя", - советуют спасатели.Не следует также пытаться убрать горящую сковороду с огня руками: скорее всего, горящее масло расплещется и распространит огонь дальше по кухне."Не забрасывайте огонь другими ингредиентами для выпечки, например, мукой. Она хоть внешне похожа на соду, но реакция будет совсем другой", - предупреждает МЧС.Если пламя все же распространилось по кухне, то нужно немедленно вывести всех из дома и вызвать пожарных, резюмируют спасатели.

https://ria.ru/20220827/sobaki-1812471095.html

https://ria.ru/20220701/stress-1799449096.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье, россия