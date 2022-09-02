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Чехия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты
Чехия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты - РИА Новости, 02.09.2022
Чехия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты
Чехия начала в пятницу переговоры со Швецией о закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90, сообщило Чешское радио со ссылкой на минобороны республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:14
2022-09-02T19:14
2022-09-02T19:14
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словакия
прага
чехия
минобороны чехии
яна чернохова
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ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Чехия начала в пятницу переговоры со Швецией о закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90, сообщило Чешское радио со ссылкой на минобороны республики."Представители чешского и шведского правительств приступили в пятницу к переговорам о запланированной закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90 в нескольких модификациях. Шведским экспертам были переданы технические требования к поставляемым машинам. В качестве следующего шага шведская сторона должна предоставить комплексный план производства с максимальным участием в нем чешских оборонных предприятий", - говорится в сообщении.Переговоры обеих сторон будут продолжены в ближайшие недели. Поскольку Словакия также решила закупить в Швеции подобную технику, Прага и Братислава планируют обсудить сотрудничество в обучении персонала, а также в логистическом обеспечении контракта.Ранее глава чешского военного ведомства Яна Чернохова заявила журналистам, что объединение усилий со словацкими коллегами в закупке шведских боевых машин поможет договориться о более выгодных ценах, а также объединить усилия оборонных предприятий обеих стран в производстве запчастей и проведении ремонтно-профилактических работ на закупаемой технике.
https://ria.ru/20220831/nato-1813484698.html
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в мире, швеция, словакия, прага, чехия, минобороны чехии, яна чернохова
В мире, Швеция, Словакия, Прага, Чехия, Минобороны Чехии, Яна Чернохова
Чехия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты
Чехия начала переговоры со Швецией о закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90