https://ria.ru/20220902/mashiny-1814123441.html

Чехия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты

Чехия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты - РИА Новости, 02.09.2022

Чехия начала переговоры со Швецией о закупке гусеничных боевых машин пехоты

Чехия начала в пятницу переговоры со Швецией о закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90, сообщило Чешское радио со ссылкой на минобороны республики. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:14

2022-09-02T19:14

2022-09-02T19:14

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швеция

словакия

прага

чехия

минобороны чехии

яна чернохова

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ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Чехия начала в пятницу переговоры со Швецией о закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90, сообщило Чешское радио со ссылкой на минобороны республики."Представители чешского и шведского правительств приступили в пятницу к переговорам о запланированной закупке 210 гусеничных боевых машин пехоты CV90 в нескольких модификациях. Шведским экспертам были переданы технические требования к поставляемым машинам. В качестве следующего шага шведская сторона должна предоставить комплексный план производства с максимальным участием в нем чешских оборонных предприятий", - говорится в сообщении.Переговоры обеих сторон будут продолжены в ближайшие недели. Поскольку Словакия также решила закупить в Швеции подобную технику, Прага и Братислава планируют обсудить сотрудничество в обучении персонала, а также в логистическом обеспечении контракта.Ранее глава чешского военного ведомства Яна Чернохова заявила журналистам, что объединение усилий со словацкими коллегами в закупке шведских боевых машин поможет договориться о более выгодных ценах, а также объединить усилия оборонных предприятий обеих стран в производстве запчастей и проведении ремонтно-профилактических работ на закупаемой технике.

https://ria.ru/20220831/nato-1813484698.html

швеция

словакия

прага

чехия

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в мире, швеция, словакия, прага, чехия, минобороны чехии, яна чернохова