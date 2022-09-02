https://ria.ru/20220902/makron-1814001274.html

"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России

"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России - РИА Новости, 02.09.2022

"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его слов насчет диалога с Россией. "Вот интересно: наш президент... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:28

2022-09-02T13:28

2022-09-02T16:13

в мире

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его слов насчет диалога с Россией. "Вот интересно: наш президент оскорбляет Россию, нападает на нее и на словах, и на деле. А потом говорит, что хочет с ней вести диалог", — написал один из пользователей. "Лучше бы Макрон поговорил с Байденом. Договорился с ним, что бы им такое отдать Путину", — поддержал другой. "Макрон любит цветастые фразочки. Но и они не смогут скрыть его импотенцию: вот уже шесть месяцев он ничего не может добиться", — заявил третий. "Бессильный"! Он собирается решать важные дела с Путиным, но не знает, как содержать свою страну в порядке!" — возмутился комментатор. "Прежде всего нужно не поддаваться диктату США, который помешал бы нам вести диалог с Путиным", — резюмировали читатели. Ранее Макрон на встрече с французскими послами выступил за продолжение диалога с Москвой, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220902/putin-1813919513.html

https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html

https://ria.ru/20220830/makron-1813235446.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин