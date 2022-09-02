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"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России - РИА Новости, 02.09.2022
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"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России
"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России - РИА Новости, 02.09.2022
"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его слов насчет диалога с Россией. "Вот интересно: наш президент... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:28
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в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его слов насчет диалога с Россией. "Вот интересно: наш президент оскорбляет Россию, нападает на нее и на словах, и на деле. А потом говорит, что хочет с ней вести диалог", — написал один из пользователей. "Лучше бы Макрон поговорил с Байденом. Договорился с ним, что бы им такое отдать Путину", — поддержал другой. "Макрон любит цветастые фразочки. Но и они не смогут скрыть его импотенцию: вот уже шесть месяцев он ничего не может добиться", — заявил третий. "Бессильный"! Он собирается решать важные дела с Путиным, но не знает, как содержать свою страну в порядке!" — возмутился комментатор. "Прежде всего нужно не поддаваться диктату США, который помешал бы нам вести диалог с Путиным", — резюмировали читатели. Ранее Макрон на встрече с французскими послами выступил за продолжение диалога с Москвой, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
13:28 02.09.2022 (обновлено: 16:13 02.09.2022)
 
"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России

Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Макрона о диалоге с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его слов насчет диалога с Россией.

"Вот интересно: наш президент оскорбляет Россию, нападает на нее и на словах, и на деле. А потом говорит, что хочет с ней вести диалог", — написал один из пользователей.
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"Лучше бы Макрон поговорил с Байденом. Договорился с ним, что бы им такое отдать Путину", — поддержал другой.

"Макрон любит цветастые фразочки. Но и они не смогут скрыть его импотенцию: вот уже шесть месяцев он ничего не может добиться", — заявил третий.

"Бессильный"! Он собирается решать важные дела с Путиным, но не знает, как содержать свою страну в порядке!" — возмутился комментатор.

"Прежде всего нужно не поддаваться диктату США, который помешал бы нам вести диалог с Путиным", — резюмировали читатели.
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Ранее Макрон на встрече с французскими послами выступил за продолжение диалога с Москвой, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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