13:28 02.09.2022 (обновлено: 16:13 02.09.2022)
"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России
Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Макрона о диалоге с Россией
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его слов насчет диалога с Россией.
"Вот интересно: наш президент оскорбляет Россию, нападает на нее и на словах, и на деле. А потом говорит, что хочет с ней вести диалог", — написал один из пользователей.
"Вот интересно: наш президент оскорбляет Россию, нападает на нее и на словах, и на деле. А потом говорит, что хочет с ней вести диалог", — написал один из пользователей.
"Лучше бы Макрон поговорил с Байденом. Договорился с ним, что бы им такое отдать Путину", — поддержал другой.
"Макрон любит цветастые фразочки. Но и они не смогут скрыть его импотенцию: вот уже шесть месяцев он ничего не может добиться", — заявил третий.
"Бессильный"! Он собирается решать важные дела с Путиным, но не знает, как содержать свою страну в порядке!" — возмутился комментатор.
"Прежде всего нужно не поддаваться диктату США, который помешал бы нам вести диалог с Путиным", — резюмировали читатели.
"Макрон любит цветастые фразочки. Но и они не смогут скрыть его импотенцию: вот уже шесть месяцев он ничего не может добиться", — заявил третий.
"Бессильный"! Он собирается решать важные дела с Путиным, но не знает, как содержать свою страну в порядке!" — возмутился комментатор.
"Прежде всего нужно не поддаваться диктату США, который помешал бы нам вести диалог с Путиным", — резюмировали читатели.
Ранее Макрон на встрече с французскими послами выступил за продолжение диалога с Москвой, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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