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Югра передала в Макеевку первую партию дорожной и уборочной техники - РИА Новости, 02.09.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220902/makeevka-1814020785.html
Югра передала в Макеевку первую партию дорожной и уборочной техники
Югра передала в Макеевку первую партию дорожной и уборочной техники - РИА Новости, 02.09.2022
Югра передала в Макеевку первую партию дорожной и уборочной техники
Первые 20 единиц специализированной дорожной и уборочной техники поступили в Макеевку в Донецкой Народной Республике из Ханты-Мансийского автономного округа -... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:22
2022-09-02T14:22
ханты-мансийский автономный округ
общество
ханты-мансийский автономный округ
россия
донецкая народная республика
макеевка
ситуация в днр и лнр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Первые 20 единиц специализированной дорожной и уборочной техники поступили в Макеевку в Донецкой Народной Республике из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает пресс-центр правительства региона.По данным властей, в Макеевку доставлены более 20 единиц спецтехники, в том числе автогрейдеры, самосвалы "Камаз", микроавтобусы "ГАЗель", машины для утилизации и вывоза мусора."Это первая поставка автомобилей. В течение текущей недели автопарк пополнится еще на 10 единиц техники. В Макеевку мы направляем новые, качественные машины отечественного производства, отвечающие современным требованиям и стандартам", — приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, который находится в рабочей поездке в Макеевке. Уточняется, что правительство Югры ведет постоянный диалог с администрацией города Макеевки с целью определения приоритетных потребностей. Работа в данном направлении продолжается.Помимо этого, при поддержке Югры проходит восстановление социальных объектов, многоквартирных домов и организация отдыха и оздоровления детей из Макеевки. Так, в июле-августе 300 ребят уже отдохнули в Югре, 1 сентября Ханты-Мансийский автономный округ принял еще 199 детей.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20220730/vrachi-1806135414.html
https://ria.ru/20220826/mediki-1812162058.html
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общество, ханты-мансийский автономный округ, россия, донецкая народная республика, макеевка, ситуация в днр и лнр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:22 02.09.2022
 
Югра передала в Макеевку первую партию дорожной и уборочной техники

Власти Югры передали в Макеевку первые 20 единиц дорожной и уборочной техники

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Первые 20 единиц специализированной дорожной и уборочной техники поступили в Макеевку в Донецкой Народной Республике из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает пресс-центр правительства региона.
По данным властей, в Макеевку доставлены более 20 единиц спецтехники, в том числе автогрейдеры, самосвалы "Камаз", микроавтобусы "ГАЗель", машины для утилизации и вывоза мусора.
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"Это первая поставка автомобилей. В течение текущей недели автопарк пополнится еще на 10 единиц техники. В Макеевку мы направляем новые, качественные машины отечественного производства, отвечающие современным требованиям и стандартам", — приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, который находится в рабочей поездке в Макеевке. Уточняется, что правительство Югры ведет постоянный диалог с администрацией города Макеевки с целью определения приоритетных потребностей. Работа в данном направлении продолжается.
Помимо этого, при поддержке Югры проходит восстановление социальных объектов, многоквартирных домов и организация отдыха и оздоровления детей из Макеевки. Так, в июле-августе 300 ребят уже отдохнули в Югре, 1 сентября Ханты-Мансийский автономный округ принял еще 199 детей.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
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