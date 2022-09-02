https://ria.ru/20220902/magate-1814159931.html

МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси

МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси - РИА Новости, 02.09.2022

МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси

МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:44

2022-09-02T22:44

2022-09-02T22:44

в мире

энергодар

днепр (город)

европа

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813796175_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_5fc962614e3cb718e3b6f2ce5e5e3f3a.jpg

ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Он сообщил, что на станции на постоянной основе останутся два инспектора МАГАТЭ."МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, уйдет ли постоянная миссия с ЗАЭС после ухода с нее военных.Он подчеркнул важность постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС сейчас."Я надеюсь, что нам не придется оставаться там постоянно... Я надеюсь, что настанет день не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами, а мы будем периодически посещать ее, как раньше", - заключил Гросси.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220812/aes-1809146865.html

https://ria.ru/20220811/aes-1808948309.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html

энергодар

днепр (город)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"