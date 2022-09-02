МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: миссия останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он сообщил, что на станции на постоянной основе останутся два инспектора МАГАТЭ.
"МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, уйдет ли постоянная миссия с ЗАЭС после ухода с нее военных.
Он подчеркнул важность постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС сейчас.
"Я надеюсь, что нам не придется оставаться там постоянно... Я надеюсь, что настанет день не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами, а мы будем периодически посещать ее, как раньше", - заключил Гросси.
В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.