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МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси - РИА Новости, 02.09.2022
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МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси
МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси - РИА Новости, 02.09.2022
МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси
МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:44
2022-09-02T22:44
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Он сообщил, что на станции на постоянной основе останутся два инспектора МАГАТЭ."МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, уйдет ли постоянная миссия с ЗАЭС после ухода с нее военных.Он подчеркнул важность постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС сейчас."Я надеюсь, что нам не придется оставаться там постоянно... Я надеюсь, что настанет день не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами, а мы будем периодически посещать ее, как раньше", - заключил Гросси.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220812/aes-1809146865.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
22:44 02.09.2022
 
МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: миссия останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он сообщил, что на станции на постоянной основе останутся два инспектора МАГАТЭ.
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"МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, уйдет ли постоянная миссия с ЗАЭС после ухода с нее военных.
Он подчеркнул важность постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС сейчас.
"Я надеюсь, что нам не придется оставаться там постоянно... Я надеюсь, что настанет день не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами, а мы будем периодически посещать ее, как раньше", - заключил Гросси.
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В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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