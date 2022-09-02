https://ria.ru/20220902/magate-1813985324.html

В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 02.09.2022

В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В Кремле ожидают, что миссия МАГАТЭ даст оценку состояния Запорожской АЭС и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью, заявил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:51

2022-09-02T12:51

2022-09-02T13:22

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Кремле ожидают, что миссия МАГАТЭ даст оценку состояния Запорожской АЭС и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что все-таки, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны, комиссия (МАГАТЭ) прибыла и приступила к работе. Вы знаете, что команда остается еще там, на месте, и продолжает (работать), поэтому (об оценках работы миссии) пока говорить рано. Главное, что миссия там", — сказал Песков журналистам."Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью", — добавил он, отвечая на вопрос о том, каких результатов ждут в Кремле от миссии МАГАТЭ.

https://ria.ru/20220901/magate-1813810556.html

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Кирилл Волков

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