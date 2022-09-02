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В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/magate-1813985324.html
В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В Кремле ожидают, что миссия МАГАТЭ даст оценку состояния Запорожской АЭС и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью, заявил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:51
2022-09-02T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
украина
запорожская область
запорожская аэс
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Кремле ожидают, что миссия МАГАТЭ даст оценку состояния Запорожской АЭС и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что все-таки, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны, комиссия (МАГАТЭ) прибыла и приступила к работе. Вы знаете, что команда остается еще там, на месте, и продолжает (работать), поэтому (об оценках работы миссии) пока говорить рано. Главное, что миссия там", — сказал Песков журналистам."Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью", — добавил он, отвечая на вопрос о том, каких результатов ждут в Кремле от миссии МАГАТЭ.
https://ria.ru/20220901/magate-1813810556.html
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в мире, магатэ, украина, запорожская область, запорожская аэс, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:51 02.09.2022 (обновлено: 13:22 02.09.2022)
 
В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Пресс-секретарь Путина Песков позитивно оценил прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Кремле ожидают, что миссия МАГАТЭ даст оценку состояния Запорожской АЭС и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что все-таки, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны, комиссия (МАГАТЭ) прибыла и приступила к работе. Вы знаете, что команда остается еще там, на месте, и продолжает (работать), поэтому (об оценках работы миссии) пока говорить рано. Главное, что миссия там", — сказал Песков журналистам.
"Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью", — добавил он, отвечая на вопрос о том, каких результатов ждут в Кремле от миссии МАГАТЭ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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