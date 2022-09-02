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В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров

В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров - РИА Новости, 02.09.2022

В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров

В Лондоне в связи с обнаружением подозрительного предмета эвакуированы пассажиры второго терминала аэропорта Хитроу, сообщает британская газета Mirror со... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:20

2022-09-02T15:20

2022-09-02T15:20

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Лондоне в связи с обнаружением подозрительного предмета эвакуированы пассажиры второго терминала аэропорта Хитроу, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на заявление представителя полиции Лондона.По его словам, правоохранители прибыли в аэропорт в 10.45 по местному времени (12.45 мск) после сообщений об "оставленной без присмотра сумке", пишет газета. В качестве мер предосторожности пассажиры были эвакуированы из терминала.Как отмечает издание, в социальных сетях вскоре после инцидента были опубликованы фотографии, на которых видны толпы пассажиров, собравшихся на улице.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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