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В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров
В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров - РИА Новости, 02.09.2022
В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров
В Лондоне в связи с обнаружением подозрительного предмета эвакуированы пассажиры второго терминала аэропорта Хитроу, сообщает британская газета Mirror со... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:20
2022-09-02T15:20
2022-09-02T15:20
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Лондоне в связи с обнаружением подозрительного предмета эвакуированы пассажиры второго терминала аэропорта Хитроу, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на заявление представителя полиции Лондона.По его словам, правоохранители прибыли в аэропорт в 10.45 по местному времени (12.45 мск) после сообщений об "оставленной без присмотра сумке", пишет газета. В качестве мер предосторожности пассажиры были эвакуированы из терминала.Как отмечает издание, в социальных сетях вскоре после инцидента были опубликованы фотографии, на которых видны толпы пассажиров, собравшихся на улице.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Великобритания, Лондон, аэропорт Хитроу
В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров
В Лондоне эвакуировали пассажиров одного из терминалов аэропорта Хитроу