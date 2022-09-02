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В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров - РИА Новости, 02.09.2022
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Туризм
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В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров
В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров - РИА Новости, 02.09.2022
В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров
В Лондоне в связи с обнаружением подозрительного предмета эвакуированы пассажиры второго терминала аэропорта Хитроу, сообщает британская газета Mirror со... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:20
2022-09-02T15:20
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Лондоне в связи с обнаружением подозрительного предмета эвакуированы пассажиры второго терминала аэропорта Хитроу, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на заявление представителя полиции Лондона.По его словам, правоохранители прибыли в аэропорт в 10.45 по местному времени (12.45 мск) после сообщений об "оставленной без присмотра сумке", пишет газета. В качестве мер предосторожности пассажиры были эвакуированы из терминала.Как отмечает издание, в социальных сетях вскоре после инцидента были опубликованы фотографии, на которых видны толпы пассажиров, собравшихся на улице.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Великобритания, Лондон, аэропорт Хитроу
15:20 02.09.2022
 
В Лондоне из терминала аэропорта Хитроу эвакуировали пассажиров

В Лондоне эвакуировали пассажиров одного из терминалов аэропорта Хитроу

CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
CC0 / LadyDisdain /
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Лондоне в связи с обнаружением подозрительного предмета эвакуированы пассажиры второго терминала аэропорта Хитроу, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на заявление представителя полиции Лондона.
По его словам, правоохранители прибыли в аэропорт в 10.45 по местному времени (12.45 мск) после сообщений об "оставленной без присмотра сумке", пишет газета. В качестве мер предосторожности пассажиры были эвакуированы из терминала.
Как отмечает издание, в социальных сетях вскоре после инцидента были опубликованы фотографии, на которых видны толпы пассажиров, собравшихся на улице.
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