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Линдси Лохан сыграет в ромкоме о чужой свадьбе
Линдси Лохан сыграет в ромкоме о чужой свадьбе - РИА Новости, 02.09.2022
Линдси Лохан сыграет в ромкоме о чужой свадьбе
Линдси Лохан сыграет в ромкоме "Ирландское желание" Джанин Дэмиан, пишет Deadline. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:46
2022-09-02T19:46
2022-09-02T19:46
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Линдси Лохан сыграет в ромкоме "Ирландское желание" Джанин Дэмиан, пишет Deadline. Главная героиня — Мэдди. Любовь всей ее жизни и близкая подруга обручились, и ей придется стать подружкой невесты на их свадьбе в Ирландии.За несколько дней до свадьбы Мэдди загадывает спонтанное желание о настоящей любви и просыпается невестой. Казалось бы, мечта сбылась. Но вскоре девушка понимает, что ее настоящая вторая половинка — совсем не тот человек, о котором она вздыхала.Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix. Дата премьеры еще не объявлена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, линдси лохан, ирландия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Линдси Лохан, Ирландия
Линдси Лохан сыграет в ромкоме о чужой свадьбе
Линдси Лохан сыграет в ромкоме "Ирландское желание" Джанин Дэмиан