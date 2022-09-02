https://ria.ru/20220902/lohan-1813994470.html

Линдси Лохан сыграет в ромкоме о чужой свадьбе

Линдси Лохан сыграет в ромкоме о чужой свадьбе - РИА Новости, 02.09.2022

Линдси Лохан сыграет в ромкоме о чужой свадьбе

Линдси Лохан сыграет в ромкоме "Ирландское желание" Джанин Дэмиан, пишет Deadline. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:46

2022-09-02T19:46

2022-09-02T19:46

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Линдси Лохан сыграет в ромкоме "Ирландское желание" Джанин Дэмиан, пишет Deadline. Главная героиня — Мэдди. Любовь всей ее жизни и близкая подруга обручились, и ей придется стать подружкой невесты на их свадьбе в Ирландии.За несколько дней до свадьбы Мэдди загадывает спонтанное желание о настоящей любви и просыпается невестой. Казалось бы, мечта сбылась. Но вскоре девушка понимает, что ее настоящая вторая половинка — совсем не тот человек, о котором она вздыхала.Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix. Дата премьеры еще не объявлена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, линдси лохан, ирландия