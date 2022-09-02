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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 02.09.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных

Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 45 человек, два танка, пять бронетранспортеров. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:38

2022-09-02T10:38

2022-09-02T10:38

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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 45 человек, два танка, пять бронетранспортеров."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортёров, четыре единицы специальной автомобильной техники, одна долговременная огневая точка; одна артиллерийская установка", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, два танка и три бронетранспортёра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр