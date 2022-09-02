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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 02.09.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 45 человек, два танка, пять бронетранспортеров. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:38
2022-09-02T10:38
2022-09-02T10:38
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 45 человек, два танка, пять бронетранспортеров."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортёров, четыре единицы специальной автомобильной техники, одна долговременная огневая точка; одна артиллерийская установка", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, два танка и три бронетранспортёра.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 45 человек, два танка и пять БТР