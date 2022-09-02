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Введение лимита цен на нефть из России дестабилизирует рынок, заявили в США
Введение лимита цен на нефть из России дестабилизирует рынок, заявили в США - РИА Новости, 02.09.2022
Введение лимита цен на нефть из России дестабилизирует рынок, заявили в США
Стремление США и союзников установить потолок цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего рынка, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:59
2022-09-02T15:59
2022-09-02T16:29
экономика
техас
россия
цены на нефть
g7
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Стремление США и союзников установить потолок цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего рынка, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон.Министры финансов стран G7 на встрече в пятницу подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть, поставляемую на мировой рынок."Всё закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще", - заявил он.Эксперт полагает, что вслед за дестабилизацией рынка последует снижение инвестиций в нефтяной сектор."Если вы попросите инвесторов в нефтяной бизнес продолжать вкладывать деньги в производство нефти, то они откажутся, поскольку будет возможность покупать дешевую российскую нефть", - отметил Ситтон.
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экономика, техас, россия, цены на нефть, g7
Экономика, Техас, Россия, Цены на нефть, G7
15:59 02.09.2022 (обновлено: 16:29 02.09.2022)
Введение лимита цен на нефть из России дестабилизирует рынок, заявили в США
Экс-глава нефтяного регулятора Техаса: лимит цен на нефть из России дестабилизирует рынок
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Стремление США и союзников установить потолок цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего рынка, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон.
Министры финансов стран G7
на встрече в пятницу подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть, поставляемую на мировой рынок.
"Всё закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще", - заявил он.
Эксперт полагает, что вслед за дестабилизацией рынка последует снижение инвестиций в нефтяной сектор.
"Если вы попросите инвесторов в нефтяной бизнес продолжать вкладывать деньги в производство нефти, то они откажутся, поскольку будет возможность покупать дешевую российскую нефть", - отметил Ситтон.