https://ria.ru/20220902/limit-1814059555.html

Введение лимита цен на нефть из России дестабилизирует рынок, заявили в США

Введение лимита цен на нефть из России дестабилизирует рынок, заявили в США - РИА Новости, 02.09.2022

Введение лимита цен на нефть из России дестабилизирует рынок, заявили в США

Стремление США и союзников установить потолок цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего рынка, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:59

2022-09-02T15:59

2022-09-02T16:29

экономика

техас

россия

цены на нефть

g7

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Стремление США и союзников установить потолок цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего рынка, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон.Министры финансов стран G7 на встрече в пятницу подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть, поставляемую на мировой рынок."Всё закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще", - заявил он.Эксперт полагает, что вслед за дестабилизацией рынка последует снижение инвестиций в нефтяной сектор."Если вы попросите инвесторов в нефтяной бизнес продолжать вкладывать деньги в производство нефти, то они откажутся, поскольку будет возможность покупать дешевую российскую нефть", - отметил Ситтон.

https://ria.ru/20220902/gaz-1814022056.html

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экономика, техас, россия, цены на нефть, g7