https://ria.ru/20220902/lenkom-1814078130.html
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой - РИА Новости, 02.09.2022
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой
Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:22
2022-09-02T17:22
2022-09-02T17:33
культура
новости культуры
марк захаров
ленком
театр
марк варшавер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153153/73/1531537345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fcca164b868e20cdb2b27df150f6f40.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его директор Марк Варшавер.Экспозиция разместится в фойе театра. На ней будут отражены этапы развития "Ленкома" и деятели культуры, составившие его славу, говорит Варшавер. Среди них Марк Захаров, а также Симонов, Берсенев, Гиацинтова, Эфрос, Горин, Шейнцис. "Уже сейчас у нас есть, что представить – это уникальные объемные портреты Марка Захарова и наших великих артистов: Пельтцер, Леонова, Броневого, Янковского, Караченцова…" — добавил он.Премьеры сезонаСезон откроется 2 сентября премьерой спектакля "Последний поезд", его поставил Антон Яковлев. "Старомодная комедия" Романа Самгина по мотивам пьесы Алексея Арбузова пройдет на сцене театра в октябре.Также в октябре состоится театрализованное представление "Хрустальный бал Хрустальной Турандот". В феврале планируется премьера "Бега" по пьесе Михаила Булгакова в постановке Александра Лазарева.Кроме того, коллективу театра был представлен Алексей Франдетти, который был назначен главным режиссером "Ленкома" в июле. Он также поделился своими творческими планами на предстоящий сезон.Следующим важным событием будет музыкальный спектакль по мотивам пьесы Марины Цветаевой "Приключение".
https://ria.ru/20220902/mkht-1814035948.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153153/73/1531537345_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f31eebc353308008eb39149d76a7a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марк захаров, ленком, театр, марк варшавер
Культура, Новости культуры, Марк Захаров, Ленком, Театр, Марк Варшавер
17:22 02.09.2022 (обновлено: 17:33 02.09.2022)
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие масштабной выставкой об этапах развития театра
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его директор Марк Варшавер.
Экспозиция разместится в фойе театра. На ней будут отражены этапы развития "Ленкома" и деятели культуры, составившие его славу, говорит Варшавер. Среди них Марк Захаров, а также Симонов, Берсенев, Гиацинтова, Эфрос, Горин, Шейнцис.
"Уже сейчас у нас есть, что представить – это уникальные объемные портреты Марка Захарова и наших великих артистов: Пельтцер, Леонова, Броневого, Янковского, Караченцова…" — добавил он.
Сезон откроется 2 сентября премьерой спектакля "Последний поезд", его поставил Антон Яковлев. "Старомодная комедия" Романа Самгина по мотивам пьесы Алексея Арбузова пройдет на сцене театра в октябре.
Также в октябре состоится театрализованное представление "Хрустальный бал Хрустальной Турандот". В феврале планируется премьера "Бега" по пьесе Михаила Булгакова в постановке Александра Лазарева.
Кроме того, коллективу театра был представлен Алексей Франдетти, который был назначен главным режиссером "Ленкома" в июле. Он также поделился своими творческими планами на предстоящий сезон.
"Я вспомнил о том, что в следующем году исполняется 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского. И вот какая мысль родилась у меня: я хочу сделать вместе с вами хип-хоп оперу о Маяковском. Музыкальным продюсером этого спектакля выступит Василий Вакуленко и команда "Gazgolder"... Нас с вами ждёт большая хип-хоп эпопея", — рассказал Франдетти.
Следующим важным событием будет музыкальный спектакль по мотивам пьесы Марины Цветаевой "Приключение".