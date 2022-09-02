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В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой - РИА Новости, 02.09.2022
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Культура
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В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой - РИА Новости, 02.09.2022
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой
Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:22
2022-09-02T17:33
культура
новости культуры
марк захаров
ленком
театр
марк варшавер
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его директор Марк Варшавер.Экспозиция разместится в фойе театра. На ней будут отражены этапы развития "Ленкома" и деятели культуры, составившие его славу, говорит Варшавер. Среди них Марк Захаров, а также Симонов, Берсенев, Гиацинтова, Эфрос, Горин, Шейнцис. "Уже сейчас у нас есть, что представить – это уникальные объемные портреты Марка Захарова и наших великих артистов: Пельтцер, Леонова, Броневого, Янковского, Караченцова…" — добавил он.Премьеры сезонаСезон откроется 2 сентября премьерой спектакля "Последний поезд", его поставил Антон Яковлев. "Старомодная комедия" Романа Самгина по мотивам пьесы Алексея Арбузова пройдет на сцене театра в октябре.Также в октябре состоится театрализованное представление "Хрустальный бал Хрустальной Турандот". В феврале планируется премьера "Бега" по пьесе Михаила Булгакова в постановке Александра Лазарева.Кроме того, коллективу театра был представлен Алексей Франдетти, который был назначен главным режиссером "Ленкома" в июле. Он также поделился своими творческими планами на предстоящий сезон.Следующим важным событием будет музыкальный спектакль по мотивам пьесы Марины Цветаевой "Приключение".
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новости культуры, марк захаров, ленком, театр, марк варшавер
Культура, Новости культуры, Марк Захаров, Ленком, Театр, Марк Варшавер
17:22 02.09.2022 (обновлено: 17:33 02.09.2022)
 
В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой

В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие масштабной выставкой об этапах развития театра

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание театра "Ленком" на Малой Дмитровке, 6 в Москве
Здание театра Ленком на Малой Дмитровке, 6 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его директор Марк Варшавер.
Экспозиция разместится в фойе театра. На ней будут отражены этапы развития "Ленкома" и деятели культуры, составившие его славу, говорит Варшавер. Среди них Марк Захаров, а также Симонов, Берсенев, Гиацинтова, Эфрос, Горин, Шейнцис.
"Уже сейчас у нас есть, что представить – это уникальные объемные портреты Марка Захарова и наших великих артистов: Пельтцер, Леонова, Броневого, Янковского, Караченцова…" — добавил он.

Премьеры сезона

Сезон откроется 2 сентября премьерой спектакля "Последний поезд", его поставил Антон Яковлев. "Старомодная комедия" Романа Самгина по мотивам пьесы Алексея Арбузова пройдет на сцене театра в октябре.
Также в октябре состоится театрализованное представление "Хрустальный бал Хрустальной Турандот". В феврале планируется премьера "Бега" по пьесе Михаила Булгакова в постановке Александра Лазарева.
Кроме того, коллективу театра был представлен Алексей Франдетти, который был назначен главным режиссером "Ленкома" в июле. Он также поделился своими творческими планами на предстоящий сезон.

"Я вспомнил о том, что в следующем году исполняется 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского. И вот какая мысль родилась у меня: я хочу сделать вместе с вами хип-хоп оперу о Маяковском. Музыкальным продюсером этого спектакля выступит Василий Вакуленко и команда "Gazgolder"... Нас с вами ждёт большая хип-хоп эпопея", — рассказал Франдетти.

Следующим важным событием будет музыкальный спектакль по мотивам пьесы Марины Цветаевой "Приключение".
Актеры в сцене из спектакля Венецианский купец по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в постановке Екатерины Половцевой в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 14:25Культура
МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон
 
КультураНовости культурыМарк ЗахаровЛенкомТеатрМарк Варшавер
 
 
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