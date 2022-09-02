https://ria.ru/20220902/lenkom-1814078130.html

В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой

В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой - РИА Новости, 02.09.2022

В новом сезоне "Ленком" отметит 95-летие выставкой

Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:22

2022-09-02T17:22

2022-09-02T17:33

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марк захаров

ленком

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марк варшавер

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" отметит масштабной выставкой свое 95-летие в новом 96-м сезоне, сказал в интервью РИА Новости его директор Марк Варшавер.Экспозиция разместится в фойе театра. На ней будут отражены этапы развития "Ленкома" и деятели культуры, составившие его славу, говорит Варшавер. Среди них Марк Захаров, а также Симонов, Берсенев, Гиацинтова, Эфрос, Горин, Шейнцис. "Уже сейчас у нас есть, что представить – это уникальные объемные портреты Марка Захарова и наших великих артистов: Пельтцер, Леонова, Броневого, Янковского, Караченцова…" — добавил он.Премьеры сезонаСезон откроется 2 сентября премьерой спектакля "Последний поезд", его поставил Антон Яковлев. "Старомодная комедия" Романа Самгина по мотивам пьесы Алексея Арбузова пройдет на сцене театра в октябре.Также в октябре состоится театрализованное представление "Хрустальный бал Хрустальной Турандот". В феврале планируется премьера "Бега" по пьесе Михаила Булгакова в постановке Александра Лазарева.Кроме того, коллективу театра был представлен Алексей Франдетти, который был назначен главным режиссером "Ленкома" в июле. Он также поделился своими творческими планами на предстоящий сезон.Следующим важным событием будет музыкальный спектакль по мотивам пьесы Марины Цветаевой "Приключение".

https://ria.ru/20220902/mkht-1814035948.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марк захаров, ленком, театр, марк варшавер