https://ria.ru/20220902/kursk-1813977455.html

При пожаре в курском ТЦ погиб один человек

При пожаре в курском ТЦ погиб один человек - РИА Новости, 02.09.2022

При пожаре в курском ТЦ погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в ТЦ в Курске, предположительно, он сотрудник центра, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:31

2022-09-02T12:31

2022-09-02T12:34

происшествия

курск

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в ТЦ в Курске, предположительно, он сотрудник центра, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону."Один человек пострадал, он был передан медикам, скончался в карете скорой помощи", - сказала собеседница.По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в ТЦ "Бумеранг" в Курске поступило утром в пятницу, на место выехали пожарные и другие экстренные службы. Очевидцы в соцсетях публиковали видео и фото сильного задымления в верхней части здания. Пожарные сообщили, что эвакуацию посетителей провели сами сотрудники центра, также проводилась эвакуация автомобилей с парковки. Позже стало известно, что пострадавших нет, площадь возгорания на втором этаже составила 20 квадратных метров. Прокуратура Курской области сообщила, что начала проверку соблюдения норм пожарной безопасности в ТЦ.

курск

курская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, курск, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия