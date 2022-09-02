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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля - РИА Новости, 02.09.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 13,43 копейки - до 60,3713 рубля, курс евро снизился на 6,55 копейки,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:10
2022-09-02T16:10
2022-09-02T16:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 13,43 копейки - до 60,3713 рубля, курс евро снизился на 6,55 копейки, до 60,2187 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Курс рубля, Курс доллара, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 60,37 рубля, евро — 60,22 рубля