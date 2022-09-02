https://ria.ru/20220902/kulinariya-1813983044.html

В Суздале собрались лучшие кулинары России

В Суздале собрались лучшие кулинары России - РИА Новости, 02.09.2022

В Суздале собрались лучшие кулинары России

Со 2 по 4 сентября 2022 года в Суздале проходит Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров под председательством президента организации Анны... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:18

2022-09-02T13:18

2022-09-02T15:46

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Со 2 по 4 сентября 2022 года в Суздале проходит Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров под председательством президента организации Анны Жуковой.Ведущие специалисты из многих десятков регионов России на конгрессе обсудят актуальные вопросы развития гастрономии. Среди спикеров – президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, директор Всемирной организации винного туризма по России Леонид Попович. А также иностранные гости, среди которых Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) и президент Всемирной Ассоциации сообществ шеф-поваров Томас Гуглер. В программе – презентация гастрономического стола "Жемчужина регионов Национальной ассоциации кулинаров России", обсуждение тенденций винного туризма. Важной темой станет опыт сохранения и развития гастрономических традиций. Во время конгресса пройдут двухдневный семинар по системе Worldchefs для получения звания "Судья НАК", мастер-классы от ведущих российских шеф-поваров и обширная развлекательная программа.Например, завтра, 3 сентября, состоится чемпионат по барбекю "Суздаль жарит!", в котором может принять участие любой желающий.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

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Лана Баева

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