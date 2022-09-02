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В Суздале собрались лучшие кулинары России - РИА Новости, 02.09.2022
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Туризм
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В Суздале собрались лучшие кулинары России
В Суздале собрались лучшие кулинары России - РИА Новости, 02.09.2022
В Суздале собрались лучшие кулинары России
Со 2 по 4 сентября 2022 года в Суздале проходит Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров под председательством президента организации Анны... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:18
2022-09-02T15:46
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Со 2 по 4 сентября 2022 года в Суздале проходит Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров под председательством президента организации Анны Жуковой.Ведущие специалисты из многих десятков регионов России на конгрессе обсудят актуальные вопросы развития гастрономии. Среди спикеров – президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, директор Всемирной организации винного туризма по России Леонид Попович. А также иностранные гости, среди которых Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) и президент Всемирной Ассоциации сообществ шеф-поваров Томас Гуглер. В программе – презентация гастрономического стола "Жемчужина регионов Национальной ассоциации кулинаров России", обсуждение тенденций винного туризма. Важной темой станет опыт сохранения и развития гастрономических традиций. Во время конгресса пройдут двухдневный семинар по системе Worldchefs для получения звания "Судья НАК", мастер-классы от ведущих российских шеф-поваров и обширная развлекательная программа.Например, завтра, 3 сентября, состоится чемпионат по барбекю "Суздаль жарит!", в котором может принять участие любой желающий.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Суздаль, Еда - Туризм, куда поехать в выходные
13:18 02.09.2022 (обновлено: 15:46 02.09.2022)
 
В Суздале собрались лучшие кулинары России

В Суздале 2-4 сентября проходит конгресс Национальной ассоциации кулинаров России

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Со 2 по 4 сентября 2022 года в Суздале проходит Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров под председательством президента организации Анны Жуковой.
"Сегодня, когда возрастает конкуренция за лучшие идеи и кейсы в некоммерческом секторе, когда геополитическая обстановка требует новых подходов, стратегическая задача НАК – повысить интенсивность работы по всем направлениям", – сказала Жукова. В частности, она отметила важность работы с партнерами и органами власти.
Ведущие специалисты из многих десятков регионов России на конгрессе обсудят актуальные вопросы развития гастрономии. Среди спикеров – президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, директор Всемирной организации винного туризма по России Леонид Попович. А также иностранные гости, среди которых Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) и президент Всемирной Ассоциации сообществ шеф-поваров Томас Гуглер.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
1 из 2
Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© Анастасия Мельникова Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO), Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO), Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
2 из 2
Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO), Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
© Анастасия Мельникова
1 из 2
Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO), Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров
© Анастасия Мельникова
В программе – презентация гастрономического стола "Жемчужина регионов Национальной ассоциации кулинаров России", обсуждение тенденций винного туризма. Важной темой станет опыт сохранения и развития гастрономических традиций.
Во время конгресса пройдут двухдневный семинар по системе Worldchefs для получения звания "Судья НАК", мастер-классы от ведущих российских шеф-поваров и обширная развлекательная программа.
Например, завтра, 3 сентября, состоится чемпионат по барбекю "Суздаль жарит!", в котором может принять участие любой желающий.
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