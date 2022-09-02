В Суздале собрались лучшие кулинары России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Со 2 по 4 сентября 2022 года в Суздале проходит Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров под председательством президента организации Анны Жуковой.Ведущие специалисты из многих десятков регионов России на конгрессе обсудят актуальные вопросы развития гастрономии. Среди спикеров – президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, директор Всемирной организации винного туризма по России Леонид Попович. А также иностранные гости, среди которых Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) и президент Всемирной Ассоциации сообществ шеф-поваров Томас Гуглер. В программе – презентация гастрономического стола "Жемчужина регионов Национальной ассоциации кулинаров России", обсуждение тенденций винного туризма. Важной темой станет опыт сохранения и развития гастрономических традиций. Во время конгресса пройдут двухдневный семинар по системе Worldchefs для получения звания "Судья НАК", мастер-классы от ведущих российских шеф-поваров и обширная развлекательная программа.Например, завтра, 3 сентября, состоится чемпионат по барбекю "Суздаль жарит!", в котором может принять участие любой желающий.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Со 2 по 4 сентября 2022 года в Суздале проходит Всероссийский конгресс Национальной ассоциации кулинаров под председательством президента организации Анны Жуковой.
"Сегодня, когда возрастает конкуренция за лучшие идеи и кейсы в некоммерческом секторе, когда геополитическая обстановка требует новых подходов, стратегическая задача НАК – повысить интенсивность работы по всем направлениям", – сказала Жукова. В частности, она отметила важность работы с партнерами и органами власти.
Ведущие специалисты из многих десятков регионов России на конгрессе обсудят актуальные вопросы развития гастрономии. Среди спикеров – президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, директор Всемирной организации винного туризма по России Леонид Попович. А также иностранные гости, среди которых Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) и президент Всемирной Ассоциации сообществ шеф-поваров Томас Гуглер.
В программе – презентация гастрономического стола "Жемчужина регионов Национальной ассоциации кулинаров России", обсуждение тенденций винного туризма. Важной темой станет опыт сохранения и развития гастрономических традиций.
Во время конгресса пройдут двухдневный семинар по системе Worldchefs для получения звания "Судья НАК", мастер-классы от ведущих российских шеф-поваров и обширная развлекательная программа.
Например, завтра, 3 сентября, состоится чемпионат по барбекю "Суздаль жарит!", в котором может принять участие любой желающий.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.