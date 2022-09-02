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Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/krizis-1813916338.html
Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис
Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис - РИА Новости, 02.09.2022
Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис
Затягивание конфликта на Украине неизбежно усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:43
2022-09-02T10:04
экономика
китай
всемирная торговая организация (вто)
украина
россия
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 2 сек – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине неизбежно усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь."В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом", - заявил И Сяочжунь, выступая на форуме в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами.По его словам, "если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно еще больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году"."Все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", и путем укрепления многостороннего сотрудничества в рамках "большой двадцатки" и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьезно расколотый и фрагментированный мир", - указал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220801/vto-1806409125.html
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экономика, китай, всемирная торговая организация (вто), украина, россия
Экономика, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
09:43 02.09.2022 (обновлено: 10:04 02.09.2022)
 
Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис

Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет кризис масштабов 2008 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕКИН, 2 сек – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине неизбежно усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь.
"В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом", - заявил И Сяочжунь, выступая на форуме в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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По его словам, "если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно еще больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году".
"Все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", и путем укрепления многостороннего сотрудничества в рамках "большой двадцатки" и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьезно расколотый и фрагментированный мир", - указал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаКитайВсемирная торговая организация (ВТО)УкраинаРоссия
 
 
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