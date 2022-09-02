https://ria.ru/20220902/krizis-1813916338.html

Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис

Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис - РИА Новости, 02.09.2022

Экс-замглавы ВТО: затягивание конфликта на Украине вызовет мировой кризис

Затягивание конфликта на Украине неизбежно усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:43

2022-09-02T09:43

2022-09-02T10:04

экономика

китай

всемирная торговая организация (вто)

украина

россия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2459eb766a4191362b95736cf42b30de.jpg

ПЕКИН, 2 сек – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине неизбежно усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь."В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом", - заявил И Сяочжунь, выступая на форуме в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами.По его словам, "если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно еще больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году"."Все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", и путем укрепления многостороннего сотрудничества в рамках "большой двадцатки" и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьезно расколотый и фрагментированный мир", - указал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220801/vto-1806409125.html

https://ria.ru/20220902/vto-1813898093.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, китай, всемирная торговая организация (вто), украина, россия