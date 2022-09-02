https://ria.ru/20220902/kot-1814098990.html
На Урале спасли кота, просидевшего больше недели на высоте 15 метров
На Урале спасли кота, просидевшего больше недели на высоте 15 метров - РИА Новости, 02.09.2022
На Урале спасли кота, просидевшего больше недели на высоте 15 метров
В Свердловской области спасли кота, просидевшего на дереве больше недели на высоте 15 метров, сообщил РИА Новости екатеринбургский зоозащитник Евгений Зенков. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:40
2022-09-02T17:40
2022-09-02T21:04
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животные
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происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. В Свердловской области спасли кота, просидевшего на дереве больше недели на высоте 15 метров, сообщил РИА Новости екатеринбургский зоозащитник Евгений Зенков.По его словам, случай произошел в последний день лета. Тогда Зенкову позвонили волонтеры-зооспасатели из город Камышлов и попросили помочь снять бездомного кота с дерева. По их словам, животное просидело там больше недели и с каждым днем забиралось все выше. На следующее утро уральский зооспасатель приехал из Екатеринбурга в Камышлов с огромным рюкзаком снаряжения за спиной."Рано утром я выехал на электричке, случай оказался совсем не сложным. Высота была не больше пятнадцати метров. Котик камышового окраса сам буквально кинулся мне на руки, когда до него оставалось меньше метра, а вся операция не заняла и получаса", - сказал собеседник агентства.После спасения оголодавшее животное накормили и отвезли в ветклинику, чтобы поставить капельницы от тяжелого обезвоживания, сейчас ему ищут дом. По словам местных волонтеров, назвать кота они хотят в честь его спасателя - Жекой.
https://ria.ru/20220831/spasenie-1813491834.html
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РИА Новости
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17:40 02.09.2022 (обновлено: 21:04 02.09.2022)
На Урале спасли кота, просидевшего больше недели на высоте 15 метров
Уральский зоозащитник Зенков спас кота, просидевшего больше недели на высоте 15 метров