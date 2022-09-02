https://ria.ru/20220902/kosovo-1813930064.html

Жители сербского города Рашка, соседствующего с Косово, надеются на мир

Жители сербского города Рашка, соседствующего с Косово, надеются на мир - РИА Новости, 02.09.2022

Жители сербского города Рашка, соседствующего с Косово, надеются на мир

Жители сербского города Рашка, соседствующего с непризнанным Косово, надеются, что в регионе сохранится мир и они смогут сотрудничать с соседями, в том числе в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:46

2022-09-02T10:46

2022-09-02T10:47

сербия

косово

александр вучич

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

приштина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813772794_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_adbfbe081ad0294208857a636803b5e2.jpg

РАШКА (Сербия), 2 сен - РИА Новости. Жители сербского города Рашка, соседствующего с непризнанным Косово, надеются, что в регионе сохранится мир и они смогут сотрудничать с соседями, в том числе в сфере туризма, и спокойно ездить друг к другу.Рашка - небольшой муниципалитет на юге Сербии, расположенный у самой административной линии непризнанного Косово. Помимо своего беспокойного соседства, этот горный регион известен туристическими направлениями - прежде всего, горнолыжным курортом Копаоник, а также тёплыми источниками и древними монастырями."Туризм - важная сфера нашей экономики. Наш район является одним из самых популярных туристических районов в Сербии. Поэтому мы больше всего заинтересованы, чтобы был мир", - рассказала РИА Новости аналитик туристического центра Рашки Соня Станишич.По ее словам, в этом году в Рашке чувствовали отток туристов из-за их опасений, что на линии разграничения могут произойти какие-то столкновения."Обычно в год наш район посещает 300 тысяч туристов. Большинство из них приезжает на Капаоник, многие потом едут на экскурсии. Но некоторые сразу едут в Рашку ради монастырей и источников", - объясняет Станишич.В этом году туристов меньше. Отсутствие туристов чувствуется и в самом городе - его кафе и церкви, обычно полные туристами и паломниками, сейчас пусты. В тёплых горных источниках - только местные, туристов нет.Многие жители центральной Сербии ездят в Косово учиться и работать - например, среди сербов популярно работать там преподавателями сербского языка. В городе Косовска-Митровица - "столице" косовских сербов - есть крупный университет, который переехал туда в 1999 году из Приштины. Среди его преподавателей также много тех, кто ездит на лекции из центральной Сербии. Популярен этот университет и среди молодёжи - такого крупного вуза нет ни в Рашке, ни в Нови Пазаре, ни в других соседних городах Центральной Сербии. Естественно, все эти люди, молодёжь и их учителя, привыкли ездить в Косовску-Митровицу и не обращать внимание на косоварские блокпосты, которые они не считают государственной границей."Всегда наши поездки проходят без проблем, правда, приходится заклеивать символику на автомобильных номерах. Но когда начинаются баррикады, неразбериха с документами, мы не понимаем, сможем ли ездить на учебу. Вдруг Приштина закроет границы или сам университет? Вдруг косовары перестанут признавать наши сербские документы?" - поделилась с РИА Новости опасениями одна из студенток.Местным жителям нравится ездить в Приштину на шоппинг - товары там дешевле, чем в Сербии, - а также ездить через Косово в Албанию и Грецию на море."В Косово хорошие дороги, для нас это короткий путь. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, что отношения будут нормальными", - говорит местный водитель Драган, который часто возит туристов на пляжный отдых.В туристическом офисе Рашки рассчитывают, что и туристов из Албании, Греции и самопровозглашенного Косово будет больше, если ситуация будет спокойной."Наш Капаоник популярен среди иностранцев тоже, поэтому, мы, конечно, рассчитываем на мир, и что соседи будут приезжать", - говорит Соня Станишич.По ее словам, в Рашку приезжают даже косовары - в Косово горнолыжного курорта уровня Копаоника нет."Раньше жителям Косово, чтобы приехать к нам, приходилось пользоваться сербскими или албанскими документами, если они у них были. Теперь Сербия начала пропускать по документам, выданным Приштиной. Возможно, это тоже облегчит посещение Рашки для косоваров", - объяснили РИА Новости в туристическом офисе.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины на два месяца срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.

https://ria.ru/20220827/kosovo-1812619271.html

https://ria.ru/20220829/kosovo-1812921770.html

https://ria.ru/20220817/peregovory-1810278426.html

https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html

сербия

косово

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, косово, александр вучич, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии, приштина