https://ria.ru/20220902/kosmos-1814160909.html

Российские космонавты приступили к дополнительной работе в открытом космосе

Российские космонавты приступили к дополнительной работе в открытом космосе - РИА Новости, 02.09.2022

Российские космонавты приступили к дополнительной работе в открытом космосе

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев выполняют задачи выхода в открытый космос с опережением и приступают к дополнительным заданиям, сообщил в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:55

2022-09-02T22:55

2022-09-02T22:55

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев выполняют задачи выхода в открытый космос с опережением и приступают к дополнительным заданиям, сообщил в пятницу ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров.Космонавты начали работу в открытом космосе в 16.25 мск 2 сентября. Ранее сообщалось, что при наличии свободного времени Артемьев и Матвеев раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля ФГБ "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов."Мы идем с хорошим опережением более чем в один час, мы сейчас будем выполнять дополнительную работу … ребята сейчас пойдут на (функциональный грузовой блок - ред.) ФГБ, на вторую стрелу", - сказал Ахмеров в ходе трансляции на "Роскосмос ТВ".За время работы в открытом космосе Артемьев с Матвеевым завершили подготовку манипулятора ERA к дальнейшей работе, установили на модуле "Наука" платформу с адаптерами, перенесли внешний пульт управления манипулятором EMMI, установили его и подключили.Также космонавты отрегулировали приводы TRM манипулятора, которые нужны для того, чтобы ERA можно было переводить в режим податливости и перемещать вручную. Кроме того, они снимут стартовое кольцо с одного из концевых эффекторов ("ног") манипулятора и заменят защитное стекло на одной из его камер.Изначально планировалось, что Артемьев с Матвеевым выбросят стартовые кольца, которые демонтируют с манипулятора. Однако из-за того, что в скором времени у станции, как сообщили наземные специалисты, "планируется баллистическая операция", решили не рисковать и оставить кольца у поста оператора на внешней поверхности станции.

https://ria.ru/20220902/artemida-1-1814085248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос