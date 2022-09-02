https://ria.ru/20220902/kosmos-1814160909.html
Российские космонавты приступили к дополнительной работе в открытом космосе
Российские космонавты приступили к дополнительной работе в открытом космосе - РИА Новости, 02.09.2022
Российские космонавты приступили к дополнительной работе в открытом космосе
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев выполняют задачи выхода в открытый космос с опережением и приступают к дополнительным заданиям, сообщил в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:55
2022-09-02T22:55
2022-09-02T22:55
наука
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:74:2730:1610_1920x0_80_0_0_dc0d18ea3663942be3e39b0f1bc53b34.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев выполняют задачи выхода в открытый космос с опережением и приступают к дополнительным заданиям, сообщил в пятницу ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров.Космонавты начали работу в открытом космосе в 16.25 мск 2 сентября. Ранее сообщалось, что при наличии свободного времени Артемьев и Матвеев раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля ФГБ "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов."Мы идем с хорошим опережением более чем в один час, мы сейчас будем выполнять дополнительную работу … ребята сейчас пойдут на (функциональный грузовой блок - ред.) ФГБ, на вторую стрелу", - сказал Ахмеров в ходе трансляции на "Роскосмос ТВ".За время работы в открытом космосе Артемьев с Матвеевым завершили подготовку манипулятора ERA к дальнейшей работе, установили на модуле "Наука" платформу с адаптерами, перенесли внешний пульт управления манипулятором EMMI, установили его и подключили.Также космонавты отрегулировали приводы TRM манипулятора, которые нужны для того, чтобы ERA можно было переводить в режим податливости и перемещать вручную. Кроме того, они снимут стартовое кольцо с одного из концевых эффекторов ("ног") манипулятора и заменят защитное стекло на одной из его камер.Изначально планировалось, что Артемьев с Матвеевым выбросят стартовые кольца, которые демонтируют с манипулятора. Однако из-за того, что в скором времени у станции, как сообщили наземные специалисты, "планируется баллистическая операция", решили не рисковать и оставить кольца у поста оператора на внешней поверхности станции.
https://ria.ru/20220902/artemida-1-1814085248.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0f91559c3a3ddbb72c1312871c78630d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос
Российские космонавты приступили к дополнительной работе в открытом космосе
Космонавты Артемьев и Матвеев приступили к дополнительным работам в открытом космосе
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев выполняют задачи выхода в открытый космос с опережением и приступают к дополнительным заданиям, сообщил в пятницу ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров.
Космонавты начали работу в открытом космосе в 16.25 мск 2 сентября. Ранее сообщалось, что при наличии свободного времени Артемьев и Матвеев раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля ФГБ "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов.
"Мы идем с хорошим опережением более чем в один час, мы сейчас будем выполнять дополнительную работу … ребята сейчас пойдут на (функциональный грузовой блок - ред.) ФГБ, на вторую стрелу", - сказал Ахмеров в ходе трансляции на "Роскосмос
ТВ".
За время работы в открытом космосе Артемьев с Матвеевым завершили подготовку манипулятора ERA к дальнейшей работе, установили на модуле "Наука" платформу с адаптерами, перенесли внешний пульт управления манипулятором EMMI, установили его и подключили.
Также космонавты отрегулировали приводы TRM манипулятора, которые нужны для того, чтобы ERA можно было переводить в режим податливости и перемещать вручную. Кроме того, они снимут стартовое кольцо с одного из концевых эффекторов ("ног") манипулятора и заменят защитное стекло на одной из его камер.
Изначально планировалось, что Артемьев с Матвеевым выбросят стартовые кольца, которые демонтируют с манипулятора. Однако из-за того, что в скором времени у станции, как сообщили наземные специалисты, "планируется баллистическая операция", решили не рисковать и оставить кольца у поста оператора на внешней поверхности станции.