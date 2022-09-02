https://ria.ru/20220902/kosmos-1814072429.html

Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос

Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос - РИА Новости, 02.09.2022

Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос, за бортом Международной космической станции им предстоит проработать более... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:34

2022-09-02T16:34

2022-09-02T16:34

космос - риа наука

олег артемьев

денис матвеев

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос, за бортом Международной космической станции им предстоит проработать более шести часов, трансляция выхода идет на youtube-канале "Роскосмос ТВ".Расчётная продолжительность выхода - 6 часов 18 минут. Космонавты продолжат готовить к дальнейшей работе манипулятор ERA, установленный на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Артемьев с Матвеевым должны будут установить на "Науке" платформу с адаптерами, перенести внешний пульт управления манипулятором EMMI, установить его и подключить.Также космонавты смонтируют два поручня на МЛМ и отрегулируют приводы TRM, которые нужны для того, чтобы ERA можно было переводить в режим податливости и перемещать вручную. Кроме того, они снимут стартовое кольцо с одного из концевых эффекторов ("ног") манипулятора и заменят защитное стекло на одной из его камер.Артемьеву и Матвееву предстоит установить блокиратор на грузовую стрелу и выбросить демонтированные стартовые кольца. При наличии свободного времени они раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов.Предыдущий выход двух космонавтов состоялся 17 августа. Он был завершен досрочно из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева. Планировалось, что космонавты проработают в открытом космосе почти семь часов, однако им удалось пробыть за бортом станции немногим более четырех часов. Часть задач, например, разблокирование датчиков TRM и перенос пульта EMMI, были перенесены с предыдущего выхода на этот.

https://ria.ru/20220817/kosmos-1810312318.html

https://ria.ru/20220619/ross-1796203043.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, олег артемьев, денис матвеев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)