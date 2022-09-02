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Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос - РИА Новости, 02.09.2022
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Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос
Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос - РИА Новости, 02.09.2022
Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос, за бортом Международной космической станции им предстоит проработать более... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:34
2022-09-02T16:34
космос - риа наука
олег артемьев
денис матвеев
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос, за бортом Международной космической станции им предстоит проработать более шести часов, трансляция выхода идет на youtube-канале "Роскосмос ТВ".Расчётная продолжительность выхода - 6 часов 18 минут. Космонавты продолжат готовить к дальнейшей работе манипулятор ERA, установленный на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Артемьев с Матвеевым должны будут установить на "Науке" платформу с адаптерами, перенести внешний пульт управления манипулятором EMMI, установить его и подключить.Также космонавты смонтируют два поручня на МЛМ и отрегулируют приводы TRM, которые нужны для того, чтобы ERA можно было переводить в режим податливости и перемещать вручную. Кроме того, они снимут стартовое кольцо с одного из концевых эффекторов ("ног") манипулятора и заменят защитное стекло на одной из его камер.Артемьеву и Матвееву предстоит установить блокиратор на грузовую стрелу и выбросить демонтированные стартовые кольца. При наличии свободного времени они раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов.Предыдущий выход двух космонавтов состоялся 17 августа. Он был завершен досрочно из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева. Планировалось, что космонавты проработают в открытом космосе почти семь часов, однако им удалось пробыть за бортом станции немногим более четырех часов. Часть задач, например, разблокирование датчиков TRM и перенос пульта EMMI, были перенесены с предыдущего выхода на этот.
https://ria.ru/20220817/kosmos-1810312318.html
https://ria.ru/20220619/ross-1796203043.html
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космос - риа наука, олег артемьев, денис матвеев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Олег Артемьев, Денис Матвеев, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
16:34 02.09.2022
 
Россияне Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли за пределы МКС для работы с манипулятором ERA

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос, за бортом Международной космической станции им предстоит проработать более шести часов, трансляция выхода идет на youtube-канале "Роскосмос ТВ".
Расчётная продолжительность выхода - 6 часов 18 минут. Космонавты продолжат готовить к дальнейшей работе манипулятор ERA, установленный на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Артемьев с Матвеевым должны будут установить на "Науке" платформу с адаптерами, перенести внешний пульт управления манипулятором EMMI, установить его и подключить.
Вид на Землю с борта МКС
17 августа, 20:19
Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Также космонавты смонтируют два поручня на МЛМ и отрегулируют приводы TRM, которые нужны для того, чтобы ERA можно было переводить в режим податливости и перемещать вручную. Кроме того, они снимут стартовое кольцо с одного из концевых эффекторов ("ног") манипулятора и заменят защитное стекло на одной из его камер.
Артемьеву и Матвееву предстоит установить блокиратор на грузовую стрелу и выбросить демонтированные стартовые кольца. При наличии свободного времени они раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов.
Предыдущий выход двух космонавтов состоялся 17 августа. Он был завершен досрочно из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева. Планировалось, что космонавты проработают в открытом космосе почти семь часов, однако им удалось пробыть за бортом станции немногим более четырех часов. Часть задач, например, разблокирование датчиков TRM и перенос пульта EMMI, были перенесены с предыдущего выхода на этот.
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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Космос - РИА НаукаОлег АртемьевДенис МатвеевРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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