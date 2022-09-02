https://ria.ru/20220902/kniga-1814133813.html

В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина"

В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина" - РИА Новости, 02.09.2022

В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина"

Презентация книги секретаря Союза журналистов РФ (СЖР), писателя Рафаэля Гусейнова "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" состоялась в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:03

2022-09-02T20:03

2022-09-02T20:03

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Презентация книги секретаря Союза журналистов РФ (СЖР), писателя Рафаэля Гусейнова "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" состоялась в пятницу, 2 сентября, в рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.Книга уже прибыла в Москву, а печатали ее в Казани. Ее выпускает издательство "Вече", тираж - 1,5 тысячи экземпляров, но ожидается, что будет дополнительный тираж, который будет безвозмездно направлен в школы и библиотеки, в том числе в Донбасс. Электронная версия также планируется."В этой книге очень много интересных фактов, еще не известных широкой общественности. Очень много крайне интересных, новых, неожиданных фотографий, которыми с нами поделилась пресс-служба Кремля, за что спасибо Дмитрию Сергеевичу Пескову. Книга получилась весомая", - сказал в ходе презентации председатель СЖР Владимир Соловьев.По его словам, в публикации - "факты и оценка фактов и событий, которые происходили на протяжении достаточно длительного времени".В свою очередь, глава Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что книга - "очень серьезный документальный материал".Книга поступила в продажу в день презентации. Всего в ней 10 глав и более 400 страниц. В книгу вошли главы о личной жизни президента, его отношениях с оппозицией и российскими олигархами, а также более 200 снимков, которые ранее не были опубликованы.

https://ria.ru/20220902/kniga-1813988927.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, союз журналистов россии, российский книжный союз, россия, культура, владимир путин, гостиный двор, общество, книги