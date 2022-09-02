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В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина" - РИА Новости, 02.09.2022
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В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина"
В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина" - РИА Новости, 02.09.2022
В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина"
Презентация книги секретаря Союза журналистов РФ (СЖР), писателя Рафаэля Гусейнова "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" состоялась в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:03
2022-09-02T20:03
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Презентация книги секретаря Союза журналистов РФ (СЖР), писателя Рафаэля Гусейнова "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" состоялась в пятницу, 2 сентября, в рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.Книга уже прибыла в Москву, а печатали ее в Казани. Ее выпускает издательство "Вече", тираж - 1,5 тысячи экземпляров, но ожидается, что будет дополнительный тираж, который будет безвозмездно направлен в школы и библиотеки, в том числе в Донбасс. Электронная версия также планируется."В этой книге очень много интересных фактов, еще не известных широкой общественности. Очень много крайне интересных, новых, неожиданных фотографий, которыми с нами поделилась пресс-служба Кремля, за что спасибо Дмитрию Сергеевичу Пескову. Книга получилась весомая", - сказал в ходе презентации председатель СЖР Владимир Соловьев.По его словам, в публикации - "факты и оценка фактов и событий, которые происходили на протяжении достаточно длительного времени".В свою очередь, глава Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что книга - "очень серьезный документальный материал".Книга поступила в продажу в день презентации. Всего в ней 10 глав и более 400 страниц. В книгу вошли главы о личной жизни президента, его отношениях с оппозицией и российскими олигархами, а также более 200 снимков, которые ранее не были опубликованы.
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москва, союз журналистов россии, российский книжный союз, россия, культура, владимир путин, гостиный двор, общество, книги
Москва, Союз журналистов России, Российский Книжный Союз, Россия, Культура, Владимир Путин, Гостиный двор, Общество, Книги
20:03 02.09.2022
 
В Гостином дворе представили книгу "Путь Путина"

На ярмарке в Гостином дворе состоялась презентация книги писателя Гусейнова "Путь Путина"

© Фото : KmorozovСтарый Гостиный двор в Москве
Старый Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Kmorozov
Старый Гостиный двор в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Презентация книги секретаря Союза журналистов РФ (СЖР), писателя Рафаэля Гусейнова "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" состоялась в пятницу, 2 сентября, в рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.
Книга уже прибыла в Москву, а печатали ее в Казани. Ее выпускает издательство "Вече", тираж - 1,5 тысячи экземпляров, но ожидается, что будет дополнительный тираж, который будет безвозмездно направлен в школы и библиотеки, в том числе в Донбасс. Электронная версия также планируется.
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По его словам, в публикации - "факты и оценка фактов и событий, которые происходили на протяжении достаточно длительного времени".
В свою очередь, глава Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что книга - "очень серьезный документальный материал".
Книга поступила в продажу в день презентации. Всего в ней 10 глав и более 400 страниц. В книгу вошли главы о личной жизни президента, его отношениях с оппозицией и российскими олигархами, а также более 200 снимков, которые ранее не были опубликованы.
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