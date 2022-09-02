https://ria.ru/20220902/kniga-1814049378.html
Религиовед предложил мусульманам оспорить запрет книги "Сахих аль-Бухари"
Религиовед предложил мусульманам оспорить запрет книги "Сахих аль-Бухари" - РИА Новости, 02.09.2022
Религиовед предложил мусульманам оспорить запрет книги "Сахих аль-Бухари"
Мусульманам нужно подать апелляцию на решение Верховного суда Татарстана о признании сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" экстремистским: если суд решит признать РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:34
2022-09-02T15:34
2022-09-02T15:34
религия
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мусульманам нужно подать апелляцию на решение Верховного суда Татарстана о признании сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" экстремистским: если суд решит признать экстремистской лишь конкретное издание, это уберет у верующих горький осадок, заявил РИА Новости президент Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.Экстремистским в России признано лишь одно издание сборника – 2007 года издания в кратком изложении в составлении имама Абу аль-Аббаса Ахмада бин Абд аль-Латыфа аз-Зубайди и в переводе с арабского Абдуллы Нирши. Решение принял суд Татарстана после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе в Московский исламский университет (МИИ). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал экспертизу некомпетентной и выразил уверенность, что "необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов"."В сложившейся ситуации видится наиболее продуктивным: мусульманам с непременным участием муфтията Татарстана подать апелляцию на решение Верховного суда Республики Татарстан. Пусть и светские юристы подключатся и помогут подготовить и направить такую апелляцию в верную инстанцию. Если она вынесет решение применительно к экстремистской части конкретной книги и не станет так широковещательно объявлять авторитетнейший сборник хадисов экстремистским, то это, уверен, снимет горький осадок от неловкого шага в сердцах мусульман", - сказал Игнатенко.Он подчеркнул, что "Сахих аль-Бухари" - один из нескольких существующих сборников хадисов, при этом он один из наиболее достоверных и самый авторитетный. Сунна Пророка Мухаммада – повествование о его жизни, изложенное в хадисах, передававшихся устно от современников пророка по непрерывной цепи предания сквозь поколения до составления писанных сборников. После Корана Сунна Хадисы – основные тексты, служащие руководством для мусульманина в его поступках.Религиовед подчеркнул, что пророк Мухаммед славится своим добрым и мягким нравом, он многократно решал сложные и острые жизненные, политические и вероучительные ситуации путем милосердия и прощения, "об этом говорит людям сборник Хадисов, а его объявили экстремистским - горький парадокс"."Председатель ДУМ Чеченской Республики муфтий Салах-хаджи Межиев и другие муфтии правильно проводят различие: ведь сам текст Хадисов в сборнике "Сахих аль-Бухари" ни у кого, в том числе и у российских судов, не вызывает вопросов. Претензии могут быть к комментариям в конкретном издании, о котором идет речь, - в них порой заметны ваххабитские идеи; возможно, и к переводу на русский язык. Но пусть бы российское правосудие и указало на них, не смешивая благородные Хадисы с позднейшими ошибками или заблуждениями других людей", - заключил религиовед.
https://ria.ru/20220902/muftiy-1813966417.html
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россия, республика татарстан (татарстан)
Религия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Религиовед предложил мусульманам оспорить запрет книги "Сахих аль-Бухари"
Религиовед предложил мусульманам подать апелляцию на запрет книги "Сахих аль-Бухари"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мусульманам нужно подать апелляцию на решение Верховного суда Татарстана о признании сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" экстремистским: если суд решит признать экстремистской лишь конкретное издание, это уберет у верующих горький осадок, заявил РИА Новости президент Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.
Экстремистским в России
признано лишь одно издание сборника – 2007 года издания в кратком изложении в составлении имама Абу аль-Аббаса Ахмада бин Абд аль-Латыфа аз-Зубайди и в переводе с арабского Абдуллы Нирши. Решение принял суд Татарстана после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе в Московский исламский университет (МИИ). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram
-канале назвал экспертизу некомпетентной и выразил уверенность, что "необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов".
"В сложившейся ситуации видится наиболее продуктивным: мусульманам с непременным участием муфтията Татарстана подать апелляцию на решение Верховного суда Республики Татарстан
. Пусть и светские юристы подключатся и помогут подготовить и направить такую апелляцию в верную инстанцию. Если она вынесет решение применительно к экстремистской части конкретной книги и не станет так широковещательно объявлять авторитетнейший сборник хадисов экстремистским, то это, уверен, снимет горький осадок от неловкого шага в сердцах мусульман", - сказал Игнатенко.
Он подчеркнул, что "Сахих аль-Бухари" - один из нескольких существующих сборников хадисов, при этом он один из наиболее достоверных и самый авторитетный. Сунна Пророка Мухаммада – повествование о его жизни, изложенное в хадисах, передававшихся устно от современников пророка по непрерывной цепи предания сквозь поколения до составления писанных сборников. После Корана Сунна Хадисы – основные тексты, служащие руководством для мусульманина в его поступках.
Религиовед подчеркнул, что пророк Мухаммед славится своим добрым и мягким нравом, он многократно решал сложные и острые жизненные, политические и вероучительные ситуации путем милосердия и прощения, "об этом говорит людям сборник Хадисов, а его объявили экстремистским - горький парадокс".
"Председатель ДУМ Чеченской Республики муфтий Салах-хаджи Межиев и другие муфтии правильно проводят различие: ведь сам текст Хадисов в сборнике "Сахих аль-Бухари" ни у кого, в том числе и у российских судов, не вызывает вопросов. Претензии могут быть к комментариям в конкретном издании, о котором идет речь, - в них порой заметны ваххабитские идеи; возможно, и к переводу на русский язык. Но пусть бы российское правосудие и указало на них, не смешивая благородные Хадисы с позднейшими ошибками или заблуждениями других людей", - заключил религиовед.