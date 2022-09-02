https://ria.ru/20220902/kniga-1813988927.html

В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе

В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе - РИА Новости, 02.09.2022

В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе

Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:01

2022-09-02T13:01

2022-09-02T13:01

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин неоднократно уже говорил о своем отношении к книгам про него, в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал. О существовании этой книги нам действительно известно", - сказал Песков журналистам.На вопрос, будет ли Путин смотреть книгу Гусейнова, Песков ответил, что это "вряд ли с учетом графика" главы государства.Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что в планах Путина нет посещения Московской международной книжной ярмарки, которая проходит в Гостином дворе.

https://ria.ru/20220901/kniga-1813837694.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий песков