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В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе - РИА Новости, 02.09.2022
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В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе
В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе - РИА Новости, 02.09.2022
В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе
Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:01
2022-09-02T13:01
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин неоднократно уже говорил о своем отношении к книгам про него, в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал. О существовании этой книги нам действительно известно", - сказал Песков журналистам.На вопрос, будет ли Путин смотреть книгу Гусейнова, Песков ответил, что это "вряд ли с учетом графика" главы государства.Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что в планах Путина нет посещения Московской международной книжной ярмарки, которая проходит в Гостином дворе.
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:01 02.09.2022
 
В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе

Песков: Путин знает о книге Гусейнова, посвященной ему, но вряд ли прочтет ее

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин неоднократно уже говорил о своем отношении к книгам про него, в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал. О существовании этой книги нам действительно известно", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, будет ли Путин смотреть книгу Гусейнова, Песков ответил, что это "вряд ли с учетом графика" главы государства.
Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что в планах Путина нет посещения Московской международной книжной ярмарки, которая проходит в Гостином дворе.
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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