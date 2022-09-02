https://ria.ru/20220902/kniga-1813988927.html
В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе
В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе - РИА Новости, 02.09.2022
В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе
Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:01
2022-09-02T13:01
2022-09-02T13:01
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин неоднократно уже говорил о своем отношении к книгам про него, в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал. О существовании этой книги нам действительно известно", - сказал Песков журналистам.На вопрос, будет ли Путин смотреть книгу Гусейнова, Песков ответил, что это "вряд ли с учетом графика" главы государства.Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что в планах Путина нет посещения Московской международной книжной ярмарки, которая проходит в Гостином дворе.
https://ria.ru/20220901/kniga-1813837694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Путин вряд ли прочтет книгу Гусейнова о себе
Песков: Путин знает о книге Гусейнова, посвященной ему, но вряд ли прочтет ее
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кремль в курсе о существовании книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова, но президент России Владимир Путин вряд ли ее прочтет с учетом графика, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин неоднократно уже говорил о своем отношении к книгам про него, в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал. О существовании этой книги нам действительно известно", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, будет ли Путин смотреть книгу Гусейнова, Песков ответил, что это "вряд ли с учетом графика" главы государства.
Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что в планах Путина нет посещения Московской международной книжной ярмарки, которая проходит в Гостином дворе.