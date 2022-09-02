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Количество интернет-пользователей в Китае достигло 1,05 млрд
Количество интернет-пользователей в Китае достигло 1,05 млрд - РИА Новости, 02.09.2022
Количество интернет-пользователей в Китае достигло 1,05 млрд
По состоянию на июнь этого года количество интернет-пользователей в Китае выросло примерно до 1,05 миллиарда человек, при этом уровень доступности интернета в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:17
2022-09-02T11:17
2022-09-02T11:17
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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на июнь этого года количество интернет-пользователей в Китае выросло примерно до 1,05 миллиарда человек, при этом уровень доступности интернета в стране достиг 74,4%, говорится в отчете о развитии интернета в Китае, опубликованном Китайским информационным интернет-центром (CNNIC).Среднее время использования интернета составило 29,5 часа на человека в неделю, при этом 99,6% пользователей используют телефон для выхода в интернет, свидетельствуют данные.По состоянию на июнь по всей стране было зарегистрировано 33,8 миллиона доменных имен и установлено более 1,85 миллиона базовых станций 5G.Согласно отчету, благодаря строительству информационной инфраструктуры охват доступом в интернет в сельской местности вырос до 58,8%, что на 1,2% больше, чем в декабре прошлого года.По состоянию на июнь число пользователей сервиса коротких видео увеличилось наиболее значительно и достигло 962 миллиона человек, что на 28 миллионов больше, чем в декабре 2021 года. В отчете также говорится, что количество пользователей служб обмена мгновенными сообщениями, онлайн-новостей и онлайн-трансляций составило 1,03 миллиарда, 788 миллионов и 716 миллионов человек соответственно.
https://ria.ru/20220831/telefony-1813436738.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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китай, интернет
Россия-Китай: Главное, Китай, Интернет
МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. По состоянию на июнь этого года количество интернет-пользователей в Китае выросло примерно до 1,05 миллиарда человек, при этом уровень доступности интернета в стране достиг 74,4%, говорится в отчете о развитии интернета в Китае, опубликованном Китайским информационным интернет-центром (CNNIC).
Среднее время использования интернета составило 29,5 часа на человека в неделю, при этом 99,6% пользователей используют телефон для выхода в интернет, свидетельствуют данные.
По состоянию на июнь по всей стране было зарегистрировано 33,8 миллиона доменных имен и установлено более 1,85 миллиона базовых станций 5G
.
Согласно отчету, благодаря строительству информационной инфраструктуры охват доступом в интернет в сельской местности вырос до 58,8%, что на 1,2% больше, чем в декабре прошлого года.
По состоянию на июнь число пользователей сервиса коротких видео увеличилось наиболее значительно и достигло 962 миллиона человек, что на 28 миллионов больше, чем в декабре 2021 года. В отчете также говорится, что количество пользователей служб обмена мгновенными сообщениями, онлайн-новостей и онлайн-трансляций составило 1,03 миллиарда, 788 миллионов и 716 миллионов человек соответственно.