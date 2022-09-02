https://ria.ru/20220902/kirshner-1813993941.html

В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер

В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022

В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер

Президент России Владимир Путин поддерживал теплые конструктивные отношения с Кристиной Киршнер в бытность ее главой Аргентины, слава богу, что трагедии из-за... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:12

2022-09-02T13:12

2022-09-02T13:12

в мире

россия

аргентина

владимир путин

кристина фернандес де киршнер

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживал теплые конструктивные отношения с Кристиной Киршнер в бытность ее главой Аргентины, слава богу, что трагедии из-за нападения на нее, не случилось, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.В четверг вооруженный человек наставил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет. Киршнер не пострадала."Там, слава богу, трагедии не случилось, действительно у них (Путина и Киршнер) были теплые конструктивные отношения в бытность, когда госпожа Киршнер была президентом. В данном случае потребности в контактах не возникает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли президент РФ Владимир Путин с Киршнер со словам поддержки после нападения на нее.

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813894602.html

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аргентина

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Кирилл Волков

в мире, россия, аргентина, владимир путин, кристина фернандес де киршнер