https://ria.ru/20220902/kirshner-1813993941.html
В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер
В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер
Президент России Владимир Путин поддерживал теплые конструктивные отношения с Кристиной Киршнер в бытность ее главой Аргентины, слава богу, что трагедии из-за... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:12
2022-09-02T13:12
2022-09-02T13:12
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кристина фернандес де киршнер
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживал теплые конструктивные отношения с Кристиной Киршнер в бытность ее главой Аргентины, слава богу, что трагедии из-за нападения на нее, не случилось, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.В четверг вооруженный человек наставил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет. Киршнер не пострадала."Там, слава богу, трагедии не случилось, действительно у них (Путина и Киршнер) были теплые конструктивные отношения в бытность, когда госпожа Киршнер была президентом. В данном случае потребности в контактах не возникает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли президент РФ Владимир Путин с Киршнер со словам поддержки после нападения на нее.
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813894602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аргентина, владимир путин, кристина фернандес де киршнер
В мире, Россия, Аргентина, Владимир Путин, Кристина Фернандес де Киршнер
В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер
Песков: у Путина были теплые отношения с Киршнер, слава богу, что трагедии не случилось