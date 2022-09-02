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В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
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В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер
В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер
Президент России Владимир Путин поддерживал теплые конструктивные отношения с Кристиной Киршнер в бытность ее главой Аргентины, слава богу, что трагедии из-за... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:12
2022-09-02T13:12
в мире
россия
аргентина
владимир путин
кристина фернандес де киршнер
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживал теплые конструктивные отношения с Кристиной Киршнер в бытность ее главой Аргентины, слава богу, что трагедии из-за нападения на нее, не случилось, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.В четверг вооруженный человек наставил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет. Киршнер не пострадала."Там, слава богу, трагедии не случилось, действительно у них (Путина и Киршнер) были теплые конструктивные отношения в бытность, когда госпожа Киршнер была президентом. В данном случае потребности в контактах не возникает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли президент РФ Владимир Путин с Киршнер со словам поддержки после нападения на нее.
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в мире, россия, аргентина, владимир путин, кристина фернандес де киршнер
В мире, Россия, Аргентина, Владимир Путин, Кристина Фернандес де Киршнер
13:12 02.09.2022
 
В Кремле прокомментировали нападение на Киршнер

Песков: у Путина были теплые отношения с Киршнер, слава богу, что трагедии не случилось

© AP Photo / Natacha PisarenkoВице-президент Аргентины Кристина Киршнер
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживал теплые конструктивные отношения с Кристиной Киршнер в бытность ее главой Аргентины, слава богу, что трагедии из-за нападения на нее, не случилось, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
В четверг вооруженный человек наставил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет. Киршнер не пострадала.
"Там, слава богу, трагедии не случилось, действительно у них (Путина и Киршнер) были теплые конструктивные отношения в бытность, когда госпожа Киршнер была президентом. В данном случае потребности в контактах не возникает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли президент РФ Владимир Путин с Киршнер со словам поддержки после нападения на нее.
Кадр видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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