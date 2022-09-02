https://ria.ru/20220902/kirshner-1813893123.html
Президент Кубы направил слова поддержки Киршнер после нападения на нее
Президент Кубы направил слова поддержки Киршнер после нападения на нее - РИА Новости, 02.09.2022
Президент Кубы направил слова поддержки Киршнер после нападения на нее
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес направил слова поддержки вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер после нападения на нее, следует из его заявления. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T05:56
2022-09-02T05:56
2022-09-02T05:56
в мире
кристина фернандес де киршнер
мигель диас-канель бермудес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес направил слова поддержки вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер после нападения на нее, следует из его заявления.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.Киршнер не пострадала.Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892946.html
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в мире, кристина фернандес де киршнер, мигель диас-канель бермудес, аргентина, куба
В мире, Кристина Фернандес де Киршнер, Мигель Диас-Канель Бермудес, Аргентина, Куба
Президент Кубы направил слова поддержки Киршнер после нападения на нее
Президент Кубы направил слова поддержки вице-президенту Аргентины после нападения на нее