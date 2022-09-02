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Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
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Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер
Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер
Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, следует из его заявления в Twitter. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T05:53
2022-09-02T05:53
в мире
кристина фернандес де киршнер
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, следует из его заявления в Twitter.Он выразил надежду, что нападавший понесет соответствующее наказание.Ранее вечером в четверг по местному времени вооруженный человек пытался убить Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.Киршнер не пострадала.Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892694.html
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в мире, кристина фернандес де киршнер, луис инасиу лула да силва
В мире, Кристина Фернандес де Киршнер, Луис Инасиу Лула да Силва
05:53 02.09.2022
 
Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на вице-президента Аргентины

© Flickr / josuebraunФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Flickr / josuebraun
Флаг Бразилии . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, следует из его заявления в Twitter.
"Выражаю мою солидарность с Кристиной Киршнер, жертвой фашиста, который не уважает различия и разнообразие. Кристина — женщина, заслуживающая уважения каждого демократа в мире. Слава богу, она не пострадала", - написал он.
Он выразил надежду, что нападавший понесет соответствующее наказание.
Ранее вечером в четверг по местному времени вооруженный человек пытался убить Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.
Киршнер не пострадала.
Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.
Вице-президент Аргентины Кристину Киршнер - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
05:41
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
 
В миреКристина Фернандес де КиршнерЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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