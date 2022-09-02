https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892946.html

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва осудил нападение на Киршнер

Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, следует из его заявления в Twitter. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T05:53

2022-09-02T05:53

2022-09-02T05:53

в мире

кристина фернандес де киршнер

луис инасиу лула да силва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49180/34/491803420_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_225330a2b40dbee239bcc6503f1bb552.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, следует из его заявления в Twitter.Он выразил надежду, что нападавший понесет соответствующее наказание.Ранее вечером в четверг по местному времени вооруженный человек пытался убить Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.Киршнер не пострадала.Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции.

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892694.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кристина фернандес де киршнер, луис инасиу лула да силва