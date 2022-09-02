Рейтинг@Mail.ru
В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220902/khristiane-1814046502.html
В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке
В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2022
В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке
Присутствие христиан - это фактор примирения на Ближнем востоке, заявил архиепископ Лондонский Ангелос, принадлежащий к Коптской церкви. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:27
2022-09-02T15:29
религия
ближний восток
коптская православная церковь
ирак
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155879/65/1558796555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3364b696533823dfa5ec3deb39fa988.jpg
КАРЛСРУЭ, 2 сен - РИА Новости. Присутствие христиан - это фактор примирения на Ближнем востоке, заявил архиепископ Лондонский Ангелос, принадлежащий к Коптской церкви."Миссия церкви - примирять и быть средством примирения. Мы видим это наяву и сегодня. В Ираке, Сирии, Ливии, Израиле, Палестине, Египте, Армении, мы видим, что присутствие христиан - это примиряющая сила... Мы видим, что их сообщества, страдающие день ото дня, ищут и находят в Боге распятом и воскресшем источник силы и надежды", - сказал он на пленарном заседании ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).Он отметил, что при разговоре о христианах Ближнего Востока недопустимо представлять их карикатурными жертвами, "потому что они не только жертвы, но и свидетели".Ранее во время визита в Каир Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), вошедший в делегацию Русской православной церкви на ассамблее, заявил, что Коптская церковь стала одним из основных партнёров РПЦ в отношениях между церквами.Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира. Копты относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общение с Поместным православными церквями, в том числе с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий были хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году была учреждена комиссия по двустороннему диалогу. В настоящее время копты - наиболее многочисленная христианская конфессия на Ближнем Востоке, подавляющее большинство проживает в Египте.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
https://ria.ru/20220422/ierusalim-1784739153.html
https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html
ближний восток
ирак
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155879/65/1558796555_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42cf968f46344008ccdec6824d5c974f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, коптская православная церковь, ирак, египет
Религия, Ближний Восток, Коптская православная церковь, Ирак, Египет
15:27 02.09.2022 (обновлено: 15:29 02.09.2022)
 
В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке

В Коптской церкви назвали христиан фактором примирения на Ближнем Востоке

© AP Photo / Manu BraboКоптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет
Коптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Manu Brabo
Читать ria.ru в
КАРЛСРУЭ, 2 сен - РИА Новости. Присутствие христиан - это фактор примирения на Ближнем востоке, заявил архиепископ Лондонский Ангелос, принадлежащий к Коптской церкви.
"Миссия церкви - примирять и быть средством примирения. Мы видим это наяву и сегодня. В Ираке, Сирии, Ливии, Израиле, Палестине, Египте, Армении, мы видим, что присутствие христиан - это примиряющая сила... Мы видим, что их сообщества, страдающие день ото дня, ищут и находят в Боге распятом и воскресшем источник силы и надежды", - сказал он на пленарном заседании ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).
Богослужение на Вербное воскресенье в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 08:00Религия
"Можем это потерять". О чем Иерусалимский патриарх предупредил христиан
Он отметил, что при разговоре о христианах Ближнего Востока недопустимо представлять их карикатурными жертвами, "потому что они не только жертвы, но и свидетели".
Ранее во время визита в Каир Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), вошедший в делегацию Русской православной церкви на ассамблее, заявил, что Коптская церковь стала одним из основных партнёров РПЦ в отношениях между церквами.
Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира. Копты относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общение с Поместным православными церквями, в том числе с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий были хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году была учреждена комиссия по двустороннему диалогу. В настоящее время копты - наиболее многочисленная христианская конфессия на Ближнем Востоке, подавляющее большинство проживает в Египте.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
Православные верующие рядом с Храмом Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00Религия
Что мешает христианам отмечать Пасху в один день
 
РелигияБлижний ВостокКоптская православная церковьИракЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала