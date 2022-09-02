https://ria.ru/20220902/khristiane-1814046502.html

В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке

В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2022

В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке

Присутствие христиан - это фактор примирения на Ближнем востоке, заявил архиепископ Лондонский Ангелос, принадлежащий к Коптской церкви. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:27

2022-09-02T15:27

2022-09-02T15:29

религия

ближний восток

коптская православная церковь

ирак

египет

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КАРЛСРУЭ, 2 сен - РИА Новости. Присутствие христиан - это фактор примирения на Ближнем востоке, заявил архиепископ Лондонский Ангелос, принадлежащий к Коптской церкви."Миссия церкви - примирять и быть средством примирения. Мы видим это наяву и сегодня. В Ираке, Сирии, Ливии, Израиле, Палестине, Египте, Армении, мы видим, что присутствие христиан - это примиряющая сила... Мы видим, что их сообщества, страдающие день ото дня, ищут и находят в Боге распятом и воскресшем источник силы и надежды", - сказал он на пленарном заседании ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).Он отметил, что при разговоре о христианах Ближнего Востока недопустимо представлять их карикатурными жертвами, "потому что они не только жертвы, но и свидетели".Ранее во время визита в Каир Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), вошедший в делегацию Русской православной церкви на ассамблее, заявил, что Коптская церковь стала одним из основных партнёров РПЦ в отношениях между церквами.Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира. Копты относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общение с Поместным православными церквями, в том числе с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий были хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году была учреждена комиссия по двустороннему диалогу. В настоящее время копты - наиболее многочисленная христианская конфессия на Ближнем Востоке, подавляющее большинство проживает в Египте.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".

https://ria.ru/20220422/ierusalim-1784739153.html

https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html

ближний восток

ирак

египет

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ближний восток, коптская православная церковь, ирак, египет