15:27 02.09.2022 (обновлено: 15:29 02.09.2022)
В Коптской церкви высказались о положении христиан на Ближнем Востоке
В Коптской церкви назвали христиан фактором примирения на Ближнем Востоке
© AP Photo / Manu BraboКоптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
КАРЛСРУЭ, 2 сен - РИА Новости. Присутствие христиан - это фактор примирения на Ближнем востоке, заявил архиепископ Лондонский Ангелос, принадлежащий к Коптской церкви.
"Миссия церкви - примирять и быть средством примирения. Мы видим это наяву и сегодня. В Ираке, Сирии, Ливии, Израиле, Палестине, Египте, Армении, мы видим, что присутствие христиан - это примиряющая сила... Мы видим, что их сообщества, страдающие день ото дня, ищут и находят в Боге распятом и воскресшем источник силы и надежды", - сказал он на пленарном заседании ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).
Он отметил, что при разговоре о христианах Ближнего Востока недопустимо представлять их карикатурными жертвами, "потому что они не только жертвы, но и свидетели".
Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира. Копты относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общение с Поместным православными церквями, в том числе с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий были хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году была учреждена комиссия по двустороннему диалогу. В настоящее время копты - наиболее многочисленная христианская конфессия на Ближнем Востоке, подавляющее большинство проживает в Египте.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
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