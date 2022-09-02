https://ria.ru/20220902/kherson-1814020239.html
Украинские войска уничтожили храм под Херсоном
Украинские войска уничтожили храм под Херсоном - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска уничтожили храм под Херсоном
Храм в центре города Берислав в Херсонской области разрушен в результате ударов украинской артиллерии, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:20
2022-09-02T14:20
2022-09-02T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
религия
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ХЕРСОН, 2 сен - РИА Новости. Храм в центре города Берислав в Херсонской области разрушен в результате ударов украинской артиллерии, сообщили РИА Новости в местной администрации."За неделю это был пятый удар по храму, он разрушен", - сказал собеседник агентства.На кадрах, предоставленных в распоряжение РИА Новости, видно, что храм разрушен практически полностью, среди обломков здания видны иконы. Храм расположен рядом с центром занятости, по которому был нанесен удар в понедельник.В ходе спецоперации против Киева российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска уничтожили храм под Херсоном
Украинские войска ударами артиллерии разрушили храм в центре города Берислав под Херсоном