https://ria.ru/20220902/kherson-1814004719.html
Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS
Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS
По жилому дому в Херсоне, где погибли два человека, украинские войска стреляли ракетами HIMARS, сообщили РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:38
2022-09-02T13:38
2022-09-02T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
рсзо himars
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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости. По жилому дому в Херсоне, где погибли два человека, украинские войска стреляли ракетами HIMARS, сообщили РИА Новости представитель экстренных служб."HIMARS…, весь пакет, шесть штук", - сказал собеседник агентства.Ранее в пятницу администрация региона сообщила о двух погибших и четырех раненых в результате обстрела со стороны украинских войск жилого района Херсона. Внутри одной из квартир, куда попал украинский снаряд или ракета, корреспондент РИА Новости снял кадры, на которых видны серьезные повреждения и примерно метровая пробоина в потолке, видно также, что пробиты бетонные перекрытия и на этаже сверху.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813967557.html
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Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне
Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона.
2022-09-02T13:38
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, херсон, херсонская область , рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , РСЗО HIMARS
13:38 02.09.2022 (обновлено: 13:54 02.09.2022)
Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS
Экстренные службы: украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS