https://ria.ru/20220902/kherson-1814004719.html

Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS

Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS

По жилому дому в Херсоне, где погибли два человека, украинские войска стреляли ракетами HIMARS, сообщили РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:38

2022-09-02T13:38

2022-09-02T13:54

специальная военная операция на украине

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херсонская область

рсзо himars

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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости. По жилому дому в Херсоне, где погибли два человека, украинские войска стреляли ракетами HIMARS, сообщили РИА Новости представитель экстренных служб."HIMARS…, весь пакет, шесть штук", - сказал собеседник агентства.Ранее в пятницу администрация региона сообщила о двух погибших и четырех раненых в результате обстрела со стороны украинских войск жилого района Херсона. Внутри одной из квартир, куда попал украинский снаряд или ракета, корреспондент РИА Новости снял кадры, на которых видны серьезные повреждения и примерно метровая пробоина в потолке, видно также, что пробиты бетонные перекрытия и на этаже сверху.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1813967557.html

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Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона. 2022-09-02T13:38 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , рсзо himars