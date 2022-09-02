https://ria.ru/20220902/kherson-1813984952.html
В Херсоне четыре человека получили ранения после удара ВСУ по жилому дому
В Херсоне четыре человека получили ранения после удара ВСУ по жилому дому - РИА Новости, 02.09.2022
В Херсоне четыре человека получили ранения после удара ВСУ по жилому дому
Четыре человека ранены, двое погибли в результате удара украинских войск по жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости представители экстренных служб региона... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:49
2022-09-02T12:49
2022-09-02T13:54
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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости. Четыре человека ранены, двое погибли в результате удара украинских войск по жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости представители экстренных служб региона на месте событий."Пока двое погибших, четверо пострадавших", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, обстрел со стороны украинских войск продолжается. Внутри одной из квартир, куда попал украинский снаряд или ракета, корреспондент РИА Новости снял кадры, на которых видны серьезные повреждения и примерно метровая пробоина в потолке, видно также, что пробиты бетонные перекрытия и на этаже сверху.Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области РИА Новости сообщили, что два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
херсон
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне
Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона.
2022-09-02T12:49
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
12:49 02.09.2022 (обновлено: 13:54 02.09.2022)
В Херсоне четыре человека получили ранения после удара ВСУ по жилому дому
Четыре человека получили ранения и двое погибли при ударе украинских войск по Херсону
ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости. Четыре человека ранены, двое погибли в результате удара украинских войск по жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости представители экстренных служб региона на месте событий.
"Пока двое погибших, четверо пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, обстрел со стороны украинских войск продолжается. Внутри одной из квартир, куда попал украинский снаряд или ракета, корреспондент РИА Новости снял кадры, на которых видны серьезные повреждения и примерно метровая пробоина в потолке, видно также, что пробиты бетонные перекрытия и на этаже сверху.
Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области
РИА Новости сообщили, что два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне
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