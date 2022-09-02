https://ria.ru/20220902/kherson-1813984952.html

В Херсоне четыре человека получили ранения после удара ВСУ по жилому дому

В Херсоне четыре человека получили ранения после удара ВСУ по жилому дому - РИА Новости, 02.09.2022

В Херсоне четыре человека получили ранения после удара ВСУ по жилому дому

Четыре человека ранены, двое погибли в результате удара украинских войск по жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости представители экстренных служб региона... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:49

2022-09-02T12:49

2022-09-02T13:54

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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости. Четыре человека ранены, двое погибли в результате удара украинских войск по жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости представители экстренных служб региона на месте событий."Пока двое погибших, четверо пострадавших", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, обстрел со стороны украинских войск продолжается. Внутри одной из квартир, куда попал украинский снаряд или ракета, корреспондент РИА Новости снял кадры, на которых видны серьезные повреждения и примерно метровая пробоина в потолке, видно также, что пробиты бетонные перекрытия и на этаже сверху.Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области РИА Новости сообщили, что два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона. 2022-09-02T12:49 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины