Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/kherson-1813939290.html
В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому
В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому - РИА Новости, 02.09.2022
В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому
Два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:12
2022-09-02T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814009975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b663626fe42e4eade59d60675e4aa2d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Украинские войска обстреляли Херсон. Ракета попала в многоквартирный жилой дом. Часть здания разрушена. На месте работают спасатели, идет разбор завалов."В жилом доме двое погибших", - сказали в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
херсон
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне
Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона.
2022-09-02T11:12
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814009975_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11da255f3ba069cc284265399cb4366c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
11:12 02.09.2022 (обновлено: 13:55 02.09.2022)
 
В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому

В ВГА сообщили о гибели двух человек при ударе украинских войск по жилому дому в Херсоне

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Украинские войска обстреляли Херсон. Ракета попала в многоквартирный жилой дом. Часть здания разрушена. На месте работают спасатели, идет разбор завалов.
"В жилом доме двое погибших", - сказали в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала