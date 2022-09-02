https://ria.ru/20220902/kherson-1813939290.html

В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому

В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому - РИА Новости, 02.09.2022

В Херсоне два человека погибли при ударе украинских войск по жилому дому

Два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:12

2022-09-02T11:12

2022-09-02T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Два человека погибли в результате удара украинских войск по многоквартирному жилому дому в Херсоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Украинские войска обстреляли Херсон. Ракета попала в многоквартирный жилой дом. Часть здания разрушена. На месте работают спасатели, идет разбор завалов."В жилом доме двое погибших", - сказали в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Последствия ракетного удара ВСУ по жилому дому в Херсоне Кадры РИА Новости с места украинского ракетного удара по жилому дому в Херсоне. Его жертвами стали 2 человека, сообщили в администрации региона. 2022-09-02T11:12 true PT0M58S

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Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, украина