https://ria.ru/20220902/kherson-1813931700.html

ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне

ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне - РИА Новости, 02.09.2022

ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне

Снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Херсоне, два человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:51

2022-09-02T10:51

2022-09-02T12:41

специальная военная операция на украине

херсон

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Херсоне, два человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена", — сказали в администрации. Четыре человека получили ранения. На месте работают спасатели. Идет разбор завалов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813095118.html

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Кирилл Волков

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