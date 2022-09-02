https://ria.ru/20220902/kherson-1813931700.html
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне - РИА Новости, 02.09.2022
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне
Снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Херсоне, два человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:51
2022-09-02T10:51
2022-09-02T12:41
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Херсоне, два человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена", — сказали в администрации. Четыре человека получили ранения. На месте работают спасатели. Идет разбор завалов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:51 02.09.2022 (обновлено: 12:41 02.09.2022)
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и раненые