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Bloomberg: связанные с Россией хакеры атаковали энергоагентство Италии - РИА Новости, 02.09.2022
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Bloomberg: связанные с Россией хакеры атаковали энергоагентство Италии
Bloomberg: связанные с Россией хакеры атаковали энергоагентство Италии - РИА Новости, 02.09.2022
Bloomberg: связанные с Россией хакеры атаковали энергоагентство Италии
Агентство Блумберг утверждает, что хакеры, якобы "связанные с Россией", взяли на себя ответственность за кибератаку на итальянское энергетическое агентство, в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:44
2022-09-02T20:44
в мире
технологии
луиджи ди майо
италия
россия
люксембург (округ)
colonial pipeline
eni
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что хакеры, якобы "связанные с Россией", взяли на себя ответственность за кибератаку на итальянское энергетическое агентство, в результате которой хакерам удалось украсть 700 гигабайт данных, которые те угрожали опубликовать, если их требования не будут выполнены.По данным Блумберг, в публикации в так называемом дарквебе группировка BlackCat заявила, что украла данные, связанные с итальянским государственным энергетическим агентством Gestore dei servizi energetici (GSE). К публикации хакеры прикрепили несколько снимков якобы внутренних документов. Они угрожали выложить украденную информацию в сеть, если их требования не будут выполнены. При этом, как отмечает агентство, размер требуемого выкупа не уточняется.Само энергетическое агентство GSE сообщало о взломе на прошлой неделе. Тогда оно было вынуждено заблокировать работу ряда своих IT-систем.По данным Блумберг, эксперты по кибербезопасности из американкой компании Palo Alto Networks связывают членов хакерской группировки BlackCat с Россией, поскольку они якобы общаются на русском языке и участвуют в "российских форумах, связанных с киберпреступностью". За последние месяцы хакеры из этой группировки якобы уже совершали атаки на юрфирмы, строительные компании, создателей видеоигр, а также энергетический сектор. Так, в июле эта группировка взламывала энергетические компании, базирующиеся в Люксембурге.Один из экспертов по кибербезопасности из новозеландской компании Emsisoft считает, что хакерская группировка BlackCat также связана с хакерами DarkSide, причастными к атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline в прошлом году, которая привела к перебоям в поставках топлива.В среду другая итальянская нефтегазовая компания - Eni - также сообщила, что недавно подверглась кибератаке, там оценили последствия как незначительные. При этом ответственность за эту атаку пока на себя не взяла ни одна хакерская группировка.Как сообщила в пятницу газета la Repubblica, накануне правительство Италии обсудило последние кибернападения. Издание со ссылкой на источник в следствии отмечает, что последствия атаки на Eni были менее серьезны, чем в случае с GSE.Глава МИД Италии Луиджи ди Майо, ранее выступая на экономическом форуме в Черноббио на озере Комо, заявил, что число кибератак возросло с начала российской спецоперации на Украине.
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италия
россия
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в мире, технологии, луиджи ди майо, италия, россия, люксембург (округ), colonial pipeline, eni
В мире, Технологии, Луиджи Ди Майо, Италия, Россия, Люксембург (округ), Colonial Pipeline, Eni
20:44 02.09.2022
 
Bloomberg: связанные с Россией хакеры атаковали энергоагентство Италии

Bloomberg: связанные с Россией хакеры украли 700 гигабайт данных энергоагентства Италии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что хакеры, якобы "связанные с Россией", взяли на себя ответственность за кибератаку на итальянское энергетическое агентство, в результате которой хакерам удалось украсть 700 гигабайт данных, которые те угрожали опубликовать, если их требования не будут выполнены.
По данным Блумберг, в публикации в так называемом дарквебе группировка BlackCat заявила, что украла данные, связанные с итальянским государственным энергетическим агентством Gestore dei servizi energetici (GSE). К публикации хакеры прикрепили несколько снимков якобы внутренних документов. Они угрожали выложить украденную информацию в сеть, если их требования не будут выполнены. При этом, как отмечает агентство, размер требуемого выкупа не уточняется.
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Само энергетическое агентство GSE сообщало о взломе на прошлой неделе. Тогда оно было вынуждено заблокировать работу ряда своих IT-систем.
По данным Блумберг, эксперты по кибербезопасности из американкой компании Palo Alto Networks связывают членов хакерской группировки BlackCat с Россией, поскольку они якобы общаются на русском языке и участвуют в "российских форумах, связанных с киберпреступностью". За последние месяцы хакеры из этой группировки якобы уже совершали атаки на юрфирмы, строительные компании, создателей видеоигр, а также энергетический сектор. Так, в июле эта группировка взламывала энергетические компании, базирующиеся в Люксембурге.
Один из экспертов по кибербезопасности из новозеландской компании Emsisoft считает, что хакерская группировка BlackCat также связана с хакерами DarkSide, причастными к атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline в прошлом году, которая привела к перебоям в поставках топлива.
В среду другая итальянская нефтегазовая компания - Eni - также сообщила, что недавно подверглась кибератаке, там оценили последствия как незначительные. При этом ответственность за эту атаку пока на себя не взяла ни одна хакерская группировка.
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Как сообщила в пятницу газета la Repubblica, накануне правительство Италии обсудило последние кибернападения. Издание со ссылкой на источник в следствии отмечает, что последствия атаки на Eni были менее серьезны, чем в случае с GSE.
Глава МИД Италии Луиджи ди Майо, ранее выступая на экономическом форуме в Черноббио на озере Комо, заявил, что число кибератак возросло с начала российской спецоперации на Украине.
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В миреТехнологииЛуиджи Ди МайоИталияРоссияЛюксембург (округ)Colonial PipelineEni
 
 
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