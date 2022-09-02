https://ria.ru/20220902/keshbek-1814044100.html
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком - РИА Новости, 02.09.2022
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком
Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:58
2022-09-02T17:58
2022-09-02T17:58
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
куда поехать в выходные
туристы
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/78/1549147881_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_7aa017c940a0ab8a3b8707bb571af378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.Программа уже показала свою эффективность, и турбизнес вовлечен на каждом этапе. По данным министерства, на первых порах от Крыма принимали участие 85 объектов размещения. Далее — более 140. А на прошлом этапе уже 207 крымских отелей и санаториев разместили свои предложения на сайте мирпутешествий.рф, сообщили в ведомстве."Туристический кешбэк — одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов туристического бизнеса в Крыму", — сказал журналистам министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. По его словам, акция особенно актуальна именно осенью-зимой, в период оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон.По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок.
https://ria.ru/20220825/krym-1812032944.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/78/1549147881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a86d6ee5014124fa6a874cc42950b00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), федеральное агентство по туризму (ростуризм), куда поехать в выходные, туристы, куда поехать, отели, республика крым, кешбэк
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), куда поехать в выходные, туристы, куда поехать, Отели, Республика Крым, Кешбэк
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком
Около 300 отелей и санаториев предлагают отдых с туристическим кешбэком в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Программа уже показала свою эффективность, и турбизнес вовлечен на каждом этапе. По данным министерства, на первых порах от Крыма принимали участие 85 объектов размещения. Далее — более 140. А на прошлом этапе уже 207 крымских отелей и санаториев разместили свои предложения на сайте мирпутешествий.рф, сообщили в ведомстве.
"Туристический кешбэк — одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов туристического бизнеса в Крыму", — сказал журналистам министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
По его словам, акция особенно актуальна именно осенью-зимой, в период оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон.
По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок.