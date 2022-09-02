https://ria.ru/20220902/keshbek-1814044100.html

В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком

В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком - РИА Новости, 02.09.2022

В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком

Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:58

2022-09-02T17:58

2022-09-02T17:58

туризм

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

куда поехать в выходные

туристы

куда поехать

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.Программа уже показала свою эффективность, и турбизнес вовлечен на каждом этапе. По данным министерства, на первых порах от Крыма принимали участие 85 объектов размещения. Далее — более 140. А на прошлом этапе уже 207 крымских отелей и санаториев разместили свои предложения на сайте мирпутешествий.рф, сообщили в ведомстве."Туристический кешбэк — одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов туристического бизнеса в Крыму", — сказал журналистам министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. По его словам, акция особенно актуальна именно осенью-зимой, в период оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон.По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок.

https://ria.ru/20220825/krym-1812032944.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), федеральное агентство по туризму (ростуризм), куда поехать в выходные, туристы, куда поехать, отели, республика крым, кешбэк