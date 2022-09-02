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В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком - РИА Новости, 02.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220902/keshbek-1814044100.html
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком - РИА Новости, 02.09.2022
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком
Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:58
2022-09-02T17:58
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
куда поехать в выходные
туристы
куда поехать
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.Программа уже показала свою эффективность, и турбизнес вовлечен на каждом этапе. По данным министерства, на первых порах от Крыма принимали участие 85 объектов размещения. Далее — более 140. А на прошлом этапе уже 207 крымских отелей и санаториев разместили свои предложения на сайте мирпутешествий.рф, сообщили в ведомстве."Туристический кешбэк — одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов туристического бизнеса в Крыму", — сказал журналистам министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. По его словам, акция особенно актуальна именно осенью-зимой, в период оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон.По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок.
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туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), федеральное агентство по туризму (ростуризм), куда поехать в выходные, туристы, куда поехать, отели, республика крым, кешбэк
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), куда поехать в выходные, туристы, куда поехать, Отели, Республика Крым, Кешбэк
17:58 02.09.2022
 
В Крыму посчитали отели и санатории для отдыха с кешбэком

Около 300 отелей и санаториев предлагают отдых с туристическим кешбэком в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСанаторий "Родина" в поселке Гаспра
Санаторий Родина в поселке Гаспра - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Число крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Программа уже показала свою эффективность, и турбизнес вовлечен на каждом этапе. По данным министерства, на первых порах от Крыма принимали участие 85 объектов размещения. Далее — более 140. А на прошлом этапе уже 207 крымских отелей и санаториев разместили свои предложения на сайте мирпутешествий.рф, сообщили в ведомстве.
"Туристический кешбэк — одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов туристического бизнеса в Крыму", — сказал журналистам министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
По его словам, акция особенно актуальна именно осенью-зимой, в период оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон.
По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок.
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)куда поехать в выходныетуристыкуда поехатьОтелиРеспублика КрымКешбэк
 
 
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