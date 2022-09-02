https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1814106303.html

В Казахстане предложили ввести семилетний президентский срок до выборов

В Казахстане предложили ввести семилетний президентский срок до выборов - РИА Новости, 02.09.2022

В Казахстане предложили ввести семилетний президентский срок до выборов

Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов главы... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:56

2022-09-02T17:56

2022-09-02T19:24

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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АЛМА-АТА, 2 сен — РИА Новости. Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов главы государства, говорится в заявлении группы."Во-первых, мы поддерживаем инициативу выбора президента Республики Казахстан на однократный семилетний срок. Во-вторых, считаем, что сейчас необходимо внести изменения в конституцию и провести выборы президента по новым правилам осенью этого года", — отмечается в тексте.По словам авторов инициативы, некоторые считают, что если на внеочередных выборах осенью нынешнего президента переизберут на пять лет, а затем в конституцию внесут норму об однократном семилетнем сроке, то появятся "правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок"."Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, <...> считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на семь лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", — уточняется в заявлении. Кроме того, по мнению депутатской группы, в случае если глава государства не проведет досрочные выборы и будет в итоге переизбран на второй срок, а также если досрочные выборы все-таки состоятся и его изберут на семилетний срок, то президентский мандат закончится в 2029 году.Они также опасаются, что к власти попытаются вернуться "силы, сформировавшие старую систему", тогда как досрочное голосование позволит не только обеспечить безопасность страны, но и создать "новое инклюзивное гражданское общество".Помимо того, депутаты призвали вернуть столице название "Астана", отметив, что такое решение будет учитывать вклад первого президента в становление главного города страны, а также будет отвечать запросам граждан.Накануне во время обращения с посланием к народу Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью этого года досрочные президентские выборы, несмотря на то что его первый пятилетний срок истекает только в 2024 году. Он также намерен внести инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас, согласно конституции Казахстана, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд.Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия надеется, что после проведения политических реформ Казахстан останется ее "большим партнером" как в двустороннем плане, так и в интеграционных форматах.

https://ria.ru/20220902/tokaev-1813938156.html

https://ria.ru/20220827/kazakhstan-1812562811.html

https://ria.ru/20220819/odkb-1810793643.html

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия