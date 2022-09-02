https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1814106303.html
В Казахстане предложили ввести семилетний президентский срок до выборов
В Казахстане предложили ввести семилетний президентский срок до выборов - РИА Новости, 02.09.2022
В Казахстане предложили ввести семилетний президентский срок до выборов
Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов главы... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:56
2022-09-02T17:56
2022-09-02T19:24
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/75/1558157519_145:0:3786:2048_1920x0_80_0_0_757ae85eb0235316f1170cd633d6c1e3.jpg
АЛМА-АТА, 2 сен — РИА Новости. Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов главы государства, говорится в заявлении группы."Во-первых, мы поддерживаем инициативу выбора президента Республики Казахстан на однократный семилетний срок. Во-вторых, считаем, что сейчас необходимо внести изменения в конституцию и провести выборы президента по новым правилам осенью этого года", — отмечается в тексте.По словам авторов инициативы, некоторые считают, что если на внеочередных выборах осенью нынешнего президента переизберут на пять лет, а затем в конституцию внесут норму об однократном семилетнем сроке, то появятся "правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок"."Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, <...> считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на семь лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", — уточняется в заявлении. Кроме того, по мнению депутатской группы, в случае если глава государства не проведет досрочные выборы и будет в итоге переизбран на второй срок, а также если досрочные выборы все-таки состоятся и его изберут на семилетний срок, то президентский мандат закончится в 2029 году.Они также опасаются, что к власти попытаются вернуться "силы, сформировавшие старую систему", тогда как досрочное голосование позволит не только обеспечить безопасность страны, но и создать "новое инклюзивное гражданское общество".Помимо того, депутаты призвали вернуть столице название "Астана", отметив, что такое решение будет учитывать вклад первого президента в становление главного города страны, а также будет отвечать запросам граждан.Накануне во время обращения с посланием к народу Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью этого года досрочные президентские выборы, несмотря на то что его первый пятилетний срок истекает только в 2024 году. Он также намерен внести инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас, согласно конституции Казахстана, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд.Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия надеется, что после проведения политических реформ Казахстан останется ее "большим партнером" как в двустороннем плане, так и в интеграционных форматах.
https://ria.ru/20220902/tokaev-1813938156.html
https://ria.ru/20220827/kazakhstan-1812562811.html
https://ria.ru/20220819/odkb-1810793643.html
https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/75/1558157519_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_0b276d66e3af34c9762ca6c4bc56d764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
17:56 02.09.2022 (обновлено: 19:24 02.09.2022)
В Казахстане предложили ввести семилетний президентский срок до выборов
Группа "Жана Казахстан" предложила внести норму о семилетнем сроке президента до выборов
АЛМА-АТА, 2 сен — РИА Новости. Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов главы государства, говорится в заявлении группы.
"Во-первых, мы поддерживаем инициативу выбора президента Республики Казахстан на однократный семилетний срок. Во-вторых, считаем, что сейчас необходимо внести изменения в конституцию и провести выборы президента по новым правилам осенью этого года", — отмечается в тексте.
По словам авторов инициативы, некоторые считают, что если на внеочередных выборах осенью нынешнего президента переизберут на пять лет, а затем в конституцию внесут норму об однократном семилетнем сроке, то появятся "правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок".
"Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, <...> считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на семь лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", — уточняется в заявлении.
Кроме того, по мнению депутатской группы, в случае если глава государства не проведет досрочные выборы и будет в итоге переизбран на второй срок, а также если досрочные выборы все-таки состоятся и его изберут на семилетний срок, то президентский мандат закончится в 2029 году.
"То есть общая длительность срока его пребывания на посту президента не изменится", — подчеркнули парламентарии.
Они также опасаются, что к власти попытаются вернуться "силы, сформировавшие старую систему", тогда как досрочное голосование позволит не только обеспечить безопасность страны, но и создать "новое инклюзивное гражданское общество".
Помимо того, депутаты призвали вернуть столице название "Астана", отметив, что такое решение будет учитывать вклад первого президента в становление главного города страны, а также будет отвечать запросам граждан.
Накануне во время обращения с посланием к народу Касым-Жомарт Токаев
предложил провести осенью этого года досрочные президентские выборы, несмотря на то что его первый пятилетний срок истекает только в 2024 году. Он также намерен внести инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас, согласно конституции Казахстана, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд.
Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков
, Россия надеется, что после проведения политических реформ Казахстан останется ее "большим партнером" как в двустороннем плане, так и в интеграционных форматах.