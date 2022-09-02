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Карты Union Pay, выпущенные российскими банками, продолжают работать - РИА Новости, 02.09.2022
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Карты Union Pay, выпущенные российскими банками, продолжают работать
Карты Union Pay, выпущенные российскими банками, продолжают работать - РИА Новости, 02.09.2022
Карты Union Pay, выпущенные российскими банками, продолжают работать
Китайская платежная система Union Pay запретила обслуживание своих карт, выпущенных зарубежными банками, в платежных терминалах подсанкционных российских... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:02
2022-09-02T17:02
экономика
unionpay
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Китайская платежная система Union Pay запретила обслуживание своих карт, выпущенных зарубежными банками, в платежных терминалах подсанкционных российских банков, при этом карты, выпущенные банками РФ, продолжают работать, сообщили РИА Новости источники на финансовом рынке."Да, система ограничила обслуживание зарубежных карт на территории РФ", - сказал один из источников агентства.Другой собеседник уточнил, что речь идет об обслуживании именно таких карт в терминалах попавших под санкции российских банков. На вопрос, продолжают ли работать карты Union Pay, выпущенные российскими банками, он ответил: "Да, речь о картах, выпущенных зарубежными банками".
https://ria.ru/20220420/unionpay-1784581479.html
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экономика, unionpay
Экономика, UnionPay
17:02 02.09.2022
 
Карты Union Pay, выпущенные российскими банками, продолжают работать

Источник: карты системы Union Pay, выпущенные российскими банками, продолжают работать

© Flickr / Richard Bao Логотип китайской платежной системы UnionPay
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Flickr / Richard Bao
Логотип китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Китайская платежная система Union Pay запретила обслуживание своих карт, выпущенных зарубежными банками, в платежных терминалах подсанкционных российских банков, при этом карты, выпущенные банками РФ, продолжают работать, сообщили РИА Новости источники на финансовом рынке.
"Да, система ограничила обслуживание зарубежных карт на территории РФ", - сказал один из источников агентства.
Другой собеседник уточнил, что речь идет об обслуживании именно таких карт в терминалах попавших под санкции российских банков. На вопрос, продолжают ли работать карты Union Pay, выпущенные российскими банками, он ответил: "Да, речь о картах, выпущенных зарубежными банками".
Карта Международной Китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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СМИ: подсанкционные российские банки не смогут выпускать карты UnionPay
 
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