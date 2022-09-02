https://ria.ru/20220902/karty-1813992334.html

Эксперт прокомментировал ограничения Union Pay по работе зарубежных карт

Эксперт прокомментировал ограничения Union Pay по работе зарубежных карт - РИА Новости, 02.09.2022

Эксперт прокомментировал ограничения Union Pay по работе зарубежных карт

Российские ритейлеры в последние годы подключают популярные у китайских туристов способы оплаты WePay (WeChat) и AliPay, поэтому даже в случае частичного... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:09

2022-09-02T13:09

2022-09-02T13:24

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские ритейлеры в последние годы подключают популярные у китайских туристов способы оплаты WePay (WeChat) и AliPay, поэтому даже в случае частичного ограничения работы платежной системы Union Pay в России это не повредит туристам, сообщил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.Как ранее в пятницу сообщило РБК, Union Pay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, попавшими под санкции: по данным издания, она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их платежных терминалах. Как отметил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский, такие ограничения могли бы повлиять в первую очередь на китайских туристов."Ограничение работы UnionPay вряд ли существенно повлияет на рынок. Китайские туристы предпочитают оплату через WePay (WeChat) и AliPay, поэтому ряд крупных ритейлеров, где китайские туристы могут составлять значительную долю клиентов, подключают эти способы оплаты в последние годы. К ним можно отнести, например, ГУМ, ЦУМ и некоторые сетевые розничные магазины", - рассуждает Кривошея.По мнению Тростьянского, такое решение Union Pay могло бы объясняться страхом вторичных санкций. "Для россиян это ограничение вряд ли на что-то повлияет, потому что коснулось карт Union Pay, выпущенных именно иностранными банками. Скорее всего, Union Pay таким образом снижает риск вторичных санкций", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20220901/kartamir-1813766617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, банковские карты, туризм, новости - туризм, туристы