https://ria.ru/20220902/karty-1813992334.html
Эксперт прокомментировал ограничения Union Pay по работе зарубежных карт
Эксперт прокомментировал ограничения Union Pay по работе зарубежных карт - РИА Новости, 02.09.2022
Эксперт прокомментировал ограничения Union Pay по работе зарубежных карт
Российские ритейлеры в последние годы подключают популярные у китайских туристов способы оплаты WePay (WeChat) и AliPay, поэтому даже в случае частичного... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:09
2022-09-02T13:09
2022-09-02T13:24
экономика
россия
банковские карты
туризм
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские ритейлеры в последние годы подключают популярные у китайских туристов способы оплаты WePay (WeChat) и AliPay, поэтому даже в случае частичного ограничения работы платежной системы Union Pay в России это не повредит туристам, сообщил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.Как ранее в пятницу сообщило РБК, Union Pay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, попавшими под санкции: по данным издания, она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их платежных терминалах. Как отметил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский, такие ограничения могли бы повлиять в первую очередь на китайских туристов."Ограничение работы UnionPay вряд ли существенно повлияет на рынок. Китайские туристы предпочитают оплату через WePay (WeChat) и AliPay, поэтому ряд крупных ритейлеров, где китайские туристы могут составлять значительную долю клиентов, подключают эти способы оплаты в последние годы. К ним можно отнести, например, ГУМ, ЦУМ и некоторые сетевые розничные магазины", - рассуждает Кривошея.По мнению Тростьянского, такое решение Union Pay могло бы объясняться страхом вторичных санкций. "Для россиян это ограничение вряд ли на что-то повлияет, потому что коснулось карт Union Pay, выпущенных именно иностранными банками. Скорее всего, Union Pay таким образом снижает риск вторичных санкций", - полагает эксперт.
https://ria.ru/20220901/kartamir-1813766617.html
https://ria.ru/20220831/obman-1813306622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, банковские карты, туризм, новости - туризм, туристы
Экономика, Россия, Банковские карты, Туризм, Новости - Туризм, туристы
13:09 02.09.2022 (обновлено: 13:24 02.09.2022)
Эксперт прокомментировал ограничения Union Pay по работе зарубежных карт
Эксперт Кривошея: ограничения Union Pay по работе зарубежных карт не навредят туристам
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские ритейлеры в последние годы подключают популярные у китайских туристов способы оплаты WePay (WeChat) и AliPay, поэтому даже в случае частичного ограничения работы платежной системы Union Pay в России это не повредит туристам, сообщил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
Как ранее в пятницу сообщило РБК, Union Pay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, попавшими под санкции: по данным издания, она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их платежных терминалах. Как отметил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский, такие ограничения могли бы повлиять в первую очередь на китайских туристов.
"Ограничение работы UnionPay вряд ли существенно повлияет на рынок. Китайские туристы предпочитают оплату через WePay (WeChat) и AliPay, поэтому ряд крупных ритейлеров, где китайские туристы могут составлять значительную долю клиентов, подключают эти способы оплаты в последние годы. К ним можно отнести, например, ГУМ
, ЦУМ и некоторые сетевые розничные магазины", - рассуждает Кривошея.
По мнению Тростьянского, такое решение Union Pay могло бы объясняться страхом вторичных санкций. "Для россиян это ограничение вряд ли на что-то повлияет, потому что коснулось карт Union Pay, выпущенных именно иностранными банками. Скорее всего, Union Pay таким образом снижает риск вторичных санкций", - полагает эксперт.