Рейтинг@Mail.ru
"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/kartofel-1814079136.html
"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября
"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября - РИА Новости, 02.09.2022
"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября
Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:50
2022-09-02T16:50
экономика
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/31/1520583128_0:343:6582:4045_1920x0_80_0_0_d67b08e4d65b5e4bcb6fcbe817d64952.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в России)."Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах", - сообщили в компании, отметив, что продукт уже представлен в меню в некоторых ресторанах сети. "Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября", - добавили там.В начале июля в компании РИА Новости сообщали, что в связи тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети, этого продукта временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка". Тогда сообщалось, что продукт вернется в меню осенью.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".За два месяца "Вкусно - и точка" открыла 500 объектов общепита и обслужила 50 миллионов посетителей. В сентябре компания планирует возобновить работу еще более 350 предприятий, а в течение нескольких лет - увеличить общее число точек до тысячи.
https://ria.ru/20220826/makflurri-1812309572.html
https://ria.ru/20220725/dostavka-1804718177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/31/1520583128_366:0:6217:4388_1920x0_80_0_0_f2f3b443c7c4e9fd420b67233530604c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
16:50 02.09.2022
 
"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября

"Вкусно — и точка" заявила, что картофель фри появится во всех ресторанах сети до октября

© Depositphotos / AntonMatyukha Картофель фри
Картофель фри - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / AntonMatyukha
Картофель фри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в России).
"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах", - сообщили в компании, отметив, что продукт уже представлен в меню в некоторых ресторанах сети. "Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября", - добавили там.
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:29
"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа
В начале июля в компании РИА Новости сообщали, что в связи тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети, этого продукта временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка". Тогда сообщалось, что продукт вернется в меню осенью.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
За два месяца "Вкусно - и точка" открыла 500 объектов общепита и обслужила 50 миллионов посетителей. В сентябре компания планирует возобновить работу еще более 350 предприятий, а в течение нескольких лет - увеличить общее число точек до тысячи.
Курьер службы Delivery Club - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 10:26
"Вкусно — и точка" планирует запустить доставку после открытия предприятий
 
ЭкономикаРоссия"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала