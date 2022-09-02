https://ria.ru/20220902/kartofel-1814079136.html

"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября

"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября - РИА Новости, 02.09.2022

"Вкусно — и точка" пообещала полностью вернуть картофель фри до октября

Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:50

2022-09-02T16:50

2022-09-02T16:50

экономика

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в России)."Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах", - сообщили в компании, отметив, что продукт уже представлен в меню в некоторых ресторанах сети. "Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября", - добавили там.В начале июля в компании РИА Новости сообщали, что в связи тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети, этого продукта временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка". Тогда сообщалось, что продукт вернется в меню осенью.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".За два месяца "Вкусно - и точка" открыла 500 объектов общепита и обслужила 50 миллионов посетителей. В сентябре компания планирует возобновить работу еще более 350 предприятий, а в течение нескольких лет - увеличить общее число точек до тысячи.

https://ria.ru/20220826/makflurri-1812309572.html

https://ria.ru/20220725/dostavka-1804718177.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)