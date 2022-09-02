https://ria.ru/20220902/kartofel-1813877476.html
Агроном раскрыл уловку со "свежим" картофелем в магазинах
Агроном раскрыл уловку со "свежим" картофелем в магазинах - РИА Новости, 02.09.2022
Агроном раскрыл уловку со "свежим" картофелем в магазинах
Об особенностях хранения молодого картофеля и об уловке, которую используют некоторые продавцы, рассказал в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T02:15
2022-09-02T02:15
2022-09-02T02:15
общество
россия
еда
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c8cbe4776f9938beff9adcd084e822.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Об особенностях хранения молодого картофеля и об уловке, которую используют некоторые продавцы, рассказал в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев.Молодым называют картофель, выкопанный через две-три недели после цветения, в нем больше сахара и меньше крахмала, чем в полностью созревшем, отметил Воробьев. Внешние отличительные признаки этого продукта — небольшие клубни и тонкая кожура, добавил он.Благодаря своему химическому составу молодой картофель приятен на вкус, однако хранить этот "сезонный овощ" очень сложно, продолжил агроном."Когда молодой картофель убирают, транспортируют, кожица частично отшелушивается, и мякоть обнажается. Именно это не позволяет продукту долго храниться, ведь прочная кожура защищает клубни от высыхания и болезнетворных микроорганизмов. Поэтому специалисты относят молодой картофель к группе овощей, а полностью созревший картофель считают отдельной полевой культурой", — уточнил Воробьев.По его словам, молодой картофель можно держать в холодильнике не более одной-двух недель.В магазинах молодой картофель обычно дороже, чем полностью созревший. По этой причине продавцы иногда вводят в заблуждение покупателей с помощью одной уловки, предупредил агроном. Дело в том, что многие люди воспринимают слова "молодой" и "свежий" как синонимы, если они относятся к картофелю, полагает он."Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке "свежий картофель". Звучит как "молодой", но это просто описание по ГОСТУ: "свежий" в данном случае значит "не вареный, не сушеный, никак не переработанный". Но иногда на такую уловку покупатели попадаются", — считает Воробьев.В результате этой "игры слов" человек покупает самую обычную картошку по высокой цене, пояснил агроном.
https://rsport.ria.ru/20211102/kartofel-1757268893.html
https://ria.ru/20210916/kartoshka-1750250889.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e727e3c49b8d539e7cb89d0ac547ab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, еда, здоровье
Общество, Россия, Еда, Здоровье
Агроном раскрыл уловку со "свежим" картофелем в магазинах
Агроном Воробьев: молодой картофель можно держать в холодильнике не более двух недель
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Об особенностях хранения молодого картофеля и об уловке, которую используют некоторые продавцы, рассказал
в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев.
Молодым называют картофель, выкопанный через две-три недели после цветения, в нем больше сахара и меньше крахмала, чем в полностью созревшем, отметил Воробьев. Внешние отличительные признаки этого продукта
— небольшие клубни и тонкая кожура, добавил он.
Благодаря своему химическому составу молодой картофель приятен на вкус, однако хранить этот "сезонный овощ" очень сложно, продолжил агроном.
"Когда молодой картофель убирают, транспортируют, кожица частично отшелушивается, и мякоть обнажается. Именно это не позволяет продукту долго храниться, ведь прочная кожура защищает клубни от высыхания и болезнетворных микроорганизмов. Поэтому специалисты относят молодой картофель к группе овощей, а полностью созревший картофель считают отдельной полевой культурой", — уточнил Воробьев.
По его словам, молодой картофель можно держать в холодильнике не более одной-двух недель.
"Молодая картошка может какое-то время храниться, другое дело, что не месяцами, как обычный картофель, а одну-две недели при низкой положительной температуре, например, на нижней полке холодильника", — сказал Воробьев.
В магазинах молодой картофель обычно дороже, чем полностью созревший. По этой причине продавцы иногда вводят в заблуждение покупателей с помощью одной уловки, предупредил агроном. Дело в том, что многие люди воспринимают слова "молодой" и "свежий" как синонимы, если они относятся к картофелю, полагает он.
"Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке "свежий картофель". Звучит как "молодой", но это просто описание по ГОСТУ: "свежий" в данном случае значит "не вареный, не сушеный, никак не переработанный". Но иногда на такую уловку покупатели попадаются", — считает Воробьев.
В результате этой "игры слов" человек покупает самую обычную картошку по высокой цене, пояснил агроном.