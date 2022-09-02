https://ria.ru/20220902/kartofel-1813877476.html

Агроном раскрыл уловку со "свежим" картофелем в магазинах

Агроном раскрыл уловку со "свежим" картофелем в магазинах - РИА Новости, 02.09.2022

Агроном раскрыл уловку со "свежим" картофелем в магазинах

Об особенностях хранения молодого картофеля и об уловке, которую используют некоторые продавцы, рассказал в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T02:15

2022-09-02T02:15

2022-09-02T02:15

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Об особенностях хранения молодого картофеля и об уловке, которую используют некоторые продавцы, рассказал в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев.Молодым называют картофель, выкопанный через две-три недели после цветения, в нем больше сахара и меньше крахмала, чем в полностью созревшем, отметил Воробьев. Внешние отличительные признаки этого продукта — небольшие клубни и тонкая кожура, добавил он.Благодаря своему химическому составу молодой картофель приятен на вкус, однако хранить этот "сезонный овощ" очень сложно, продолжил агроном."Когда молодой картофель убирают, транспортируют, кожица частично отшелушивается, и мякоть обнажается. Именно это не позволяет продукту долго храниться, ведь прочная кожура защищает клубни от высыхания и болезнетворных микроорганизмов. Поэтому специалисты относят молодой картофель к группе овощей, а полностью созревший картофель считают отдельной полевой культурой", — уточнил Воробьев.По его словам, молодой картофель можно держать в холодильнике не более одной-двух недель.В магазинах молодой картофель обычно дороже, чем полностью созревший. По этой причине продавцы иногда вводят в заблуждение покупателей с помощью одной уловки, предупредил агроном. Дело в том, что многие люди воспринимают слова "молодой" и "свежий" как синонимы, если они относятся к картофелю, полагает он."Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке "свежий картофель". Звучит как "молодой", но это просто описание по ГОСТУ: "свежий" в данном случае значит "не вареный, не сушеный, никак не переработанный". Но иногда на такую уловку покупатели попадаются", — считает Воробьев.В результате этой "игры слов" человек покупает самую обычную картошку по высокой цене, пояснил агроном.

https://rsport.ria.ru/20211102/kartofel-1757268893.html

https://ria.ru/20210916/kartoshka-1750250889.html

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