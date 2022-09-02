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Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера"

Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера" - РИА Новости, 02.09.2022

Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера"

Брендан Глисон сыграет в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:48

2022-09-02T12:48

2022-09-02T12:48

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хоакин феникс

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Брендан Глисон сыграет в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Какой именно образ Глисон воплотит в продолжении популярного фильма, неизвестно. Киностудия, занимающаяся созданием ленты, пока не прокомментировала утверждение ирландского актера на одну из ролей. Детали сюжета тоже не разглашаются. Инсайдеры считают, что в картине будут элементы мюзикла, а события развернутся в лечебнице Аркхем — психиатрической больнице в Готэм-сити, куда Джокера (Хоакин Феникс) отправили в финале оригинального фильма. Брендан Глисон известен по таким проектам, как "Храброе сердце", "Миссия невыполнима 2", "Залечь на дно в Брюгге" и многим другим. А еще он сыграл Аластора Грюма во франшизе о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Премьера сиквела "Джокера" запланирована на 4 октября 2024 года. Производство запустят в декабре 2022.

https://ria.ru/20220805/gaga-1807416833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, хоакин феникс