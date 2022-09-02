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Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера" - РИА Новости, 02.09.2022
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Культура
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Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера"
Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера" - РИА Новости, 02.09.2022
Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера"
Брендан Глисон сыграет в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:48
2022-09-02T12:48
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Брендан Глисон сыграет в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Какой именно образ Глисон воплотит в продолжении популярного фильма, неизвестно. Киностудия, занимающаяся созданием ленты, пока не прокомментировала утверждение ирландского актера на одну из ролей. Детали сюжета тоже не разглашаются. Инсайдеры считают, что в картине будут элементы мюзикла, а события развернутся в лечебнице Аркхем — психиатрической больнице в Готэм-сити, куда Джокера (Хоакин Феникс) отправили в финале оригинального фильма. Брендан Глисон известен по таким проектам, как "Храброе сердце", "Миссия невыполнима 2", "Залечь на дно в Брюгге" и многим другим. А еще он сыграл Аластора Грюма во франшизе о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Премьера сиквела "Джокера" запланирована на 4 октября 2024 года. Производство запустят в декабре 2022.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, хоакин феникс
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Хоакин Феникс
12:48 02.09.2022
 
Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера"

Брендан Глисон снимется в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкИрландский актер Брендан Глисон
Ирландский актер Брендан Глисон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Брендан Глисон сыграет в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.
Какой именно образ Глисон воплотит в продолжении популярного фильма, неизвестно. Киностудия, занимающаяся созданием ленты, пока не прокомментировала утверждение ирландского актера на одну из ролей.
Детали сюжета тоже не разглашаются. Инсайдеры считают, что в картине будут элементы мюзикла, а события развернутся в лечебнице Аркхем — психиатрической больнице в Готэм-сити, куда Джокера (Хоакин Феникс) отправили в финале оригинального фильма.
Брендан Глисон известен по таким проектам, как "Храброе сердце", "Миссия невыполнима 2", "Залечь на дно в Брюгге" и многим другим. А еще он сыграл Аластора Грюма во франшизе о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
Премьера сиквела "Джокера" запланирована на 4 октября 2024 года. Производство запустят в декабре 2022.
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