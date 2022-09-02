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Новая волна аккредитации IT-компаний начнется не позднее ноября - РИА Новости, 02.09.2022
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Новая волна аккредитации IT-компаний начнется не позднее ноября
Новая волна аккредитации IT-компаний начнется не позднее ноября - РИА Новости, 02.09.2022
Новая волна аккредитации IT-компаний начнется не позднее ноября
Проект постановления о новом порядке аккредитации российский IT-компаний будет внесен в правительство уже на следующей неделе, возобновление аккредитации... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:09
2022-09-02T16:09
экономика
максут шадаев
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Проект постановления о новом порядке аккредитации российский IT-компаний будет внесен в правительство уже на следующей неделе, возобновление аккредитации начнется не позднее ноября, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин в рамках онлайн-встречи по поводу поддержки российских IT-проектов.Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Как отметил замминистра, Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ."Мы в начале следующей недели внесем его в правительство. И учитывая приоритетность этого направления, мы рассчитываем, что он оперативно будет принят и через месяц после вступления в силу, поскольку это относится к законодательству о налогах, он вступит в силу и возобновится аккредитация... Рассчитываем, что это произойдет не позднее ноября", - отметил он.В конце августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах форума "Цифровая эволюция" заявил, что Минцифры рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год. Помимо этого, госкомпании и их "дочки" будут включаться в реестр, но не будут получать налоговые льготы.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ подразумевает также упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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экономика, максут шадаев, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
16:09 02.09.2022
 
Новая волна аккредитации IT-компаний начнется не позднее ноября

Минцифры: новая волна аккредитации IT-компаний начнется не позднее ноября

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Программист за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Проект постановления о новом порядке аккредитации российский IT-компаний будет внесен в правительство уже на следующей неделе, возобновление аккредитации начнется не позднее ноября, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин в рамках онлайн-встречи по поводу поддержки российских IT-проектов.
Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Как отметил замминистра, Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 15:36
Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний
"Мы в начале следующей недели внесем его в правительство. И учитывая приоритетность этого направления, мы рассчитываем, что он оперативно будет принят и через месяц после вступления в силу, поскольку это относится к законодательству о налогах, он вступит в силу и возобновится аккредитация... Рассчитываем, что это произойдет не позднее ноября", - отметил он.
В конце августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах форума "Цифровая эволюция" заявил, что Минцифры рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год. Помимо этого, госкомпании и их "дочки" будут включаться в реестр, но не будут получать налоговые льготы.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.
Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ подразумевает также упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 18:45
В Россию хочет вернуться половина уехавших IT-специалистов, заявил эксперт
 
ЭкономикаМаксут ШадаевРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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