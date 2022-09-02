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В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.09.2022
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины
Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T02:55
2022-09-02T04:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.По его мнению, действия ВСУ носят скорее символический, нежели стратегический характер. Автор подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Кроме того, обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины.Автор публикации предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.Накануне Минобороны России сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска, намереваясь возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях, потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания
02:55 02.09.2022 (обновлено: 04:26 02.09.2022)
 
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины

Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
По его мнению, действия ВСУ носят скорее символический, нежели стратегический характер. Автор подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Кроме того, обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины.
"Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться", — пояснил Фокс.
Автор публикации предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.
Накануне Минобороны России сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска, намереваясь возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях, потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
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