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В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.09.2022
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины
Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T02:55
2022-09-02T02:55
2022-09-02T04:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.По его мнению, действия ВСУ носят скорее символический, нежели стратегический характер. Автор подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Кроме того, обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины.Автор публикации предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.Накануне Минобороны России сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска, намереваясь возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях, потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания
02:55 02.09.2022 (обновлено: 04:26 02.09.2022)
В Британии спрогнозировали исход контрнаступления Украины
Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон