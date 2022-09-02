СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога
СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявить сдержанность и начать диалог
© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада. Архивное фото
ООН, 2 сен – РИА Новости. СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявлять сдержанность, без промедлений приступить к диалогу в целях продвижения реформ, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
"Члены Совета безопасности осудили насилие, прокатившееся по всему Ираку 29 и 30 августа и выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о погибших и раненых. Они приняли к сведению усилия иракского правительства по восстановлению порядка", сказано в заявлении.
Совбез призвал стороны "к спокойствию и сдержанности и приветствовал призывы сторон ко всем воздерживаться от дальнейшего насилия". В заявлении говорится, что члены СБ призвали "все стороны мирно урегулировать свои политические разногласия, уважать верховенство закона, право на мирные собрания… и избегать насилия".
"Члены Совета безопасности призвали все стороны и субъекты без дальнейшего промедления начать мирный и конструктивный диалог для продвижения реформ", - отмечается в заявлении.
В начале недели в центре Багдада шли ожесточенные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и силами безопасности, которых поддерживало шиитское ополчение. Протестующие прорвались в правительственную "зеленую зону" Багдада и пытались штурмовать Республиканский дворец, перестрелки и обстрелы "зеленой зоны" прекратились только во второй половине дня после приказа ас-Садра его сторонникам покинуть центр иракской столицы и прекратить столкновения.