https://ria.ru/20220902/irak-1813881683.html

СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога

СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога - РИА Новости, 02.09.2022

СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога

СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявлять сдержанность, без промедлений приступить к диалогу в целях продвижения реформ, говорится в заявлении... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T01:33

2022-09-02T01:33

2022-09-02T01:33

в мире

муктада ас-садр

багдад (город)

ирак

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ООН, 2 сен – РИА Новости. СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявлять сдержанность, без промедлений приступить к диалогу в целях продвижения реформ, говорится в заявлении Совбеза для прессы.Совбез призвал стороны "к спокойствию и сдержанности и приветствовал призывы сторон ко всем воздерживаться от дальнейшего насилия". В заявлении говорится, что члены СБ призвали "все стороны мирно урегулировать свои политические разногласия, уважать верховенство закона, право на мирные собрания… и избегать насилия".В начале недели в центре Багдада шли ожесточенные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и силами безопасности, которых поддерживало шиитское ополчение. Протестующие прорвались в правительственную "зеленую зону" Багдада и пытались штурмовать Республиканский дворец, перестрелки и обстрелы "зеленой зоны" прекратились только во второй половине дня после приказа ас-Садра его сторонникам покинуть центр иракской столицы и прекратить столкновения.

https://ria.ru/20220830/vybory-1813269761.html

багдад (город)

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в мире, муктада ас-садр, багдад (город), ирак