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СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога - РИА Новости, 02.09.2022
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СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога
СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога - РИА Новости, 02.09.2022
СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога
СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявлять сдержанность, без промедлений приступить к диалогу в целях продвижения реформ, говорится в заявлении... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T01:33
2022-09-02T01:33
в мире
муктада ас-садр
багдад (город)
ирак
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ООН, 2 сен – РИА Новости. СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявлять сдержанность, без промедлений приступить к диалогу в целях продвижения реформ, говорится в заявлении Совбеза для прессы.Совбез призвал стороны "к спокойствию и сдержанности и приветствовал призывы сторон ко всем воздерживаться от дальнейшего насилия". В заявлении говорится, что члены СБ призвали "все стороны мирно урегулировать свои политические разногласия, уважать верховенство закона, право на мирные собрания… и избегать насилия".В начале недели в центре Багдада шли ожесточенные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и силами безопасности, которых поддерживало шиитское ополчение. Протестующие прорвались в правительственную "зеленую зону" Багдада и пытались штурмовать Республиканский дворец, перестрелки и обстрелы "зеленой зоны" прекратились только во второй половине дня после приказа ас-Садра его сторонникам покинуть центр иракской столицы и прекратить столкновения.
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в мире, муктада ас-садр, багдад (город), ирак
В мире, Муктада ас-Садр, Багдад (город), Ирак
01:33 02.09.2022
 
СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке к сдержанности и началу диалога

СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявить сдержанность и начать диалог

© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в зеленую зону Багдада - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 сен – РИА Новости. СБ ООН призвал стороны столкновений в Ираке проявлять сдержанность, без промедлений приступить к диалогу в целях продвижения реформ, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
"Члены Совета безопасности осудили насилие, прокатившееся по всему Ираку 29 и 30 августа и выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о погибших и раненых. Они приняли к сведению усилия иракского правительства по восстановлению порядка", сказано в заявлении.
Совбез призвал стороны "к спокойствию и сдержанности и приветствовал призывы сторон ко всем воздерживаться от дальнейшего насилия". В заявлении говорится, что члены СБ призвали "все стороны мирно урегулировать свои политические разногласия, уважать верховенство закона, право на мирные собрания… и избегать насилия".
"Члены Совета безопасности призвали все стороны и субъекты без дальнейшего промедления начать мирный и конструктивный диалог для продвижения реформ", - отмечается в заявлении.
В начале недели в центре Багдада шли ожесточенные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и силами безопасности, которых поддерживало шиитское ополчение. Протестующие прорвались в правительственную "зеленую зону" Багдада и пытались штурмовать Республиканский дворец, перестрелки и обстрелы "зеленой зоны" прекратились только во второй половине дня после приказа ас-Садра его сторонникам покинуть центр иракской столицы и прекратить столкновения.
Бойцы формирования Сарая ас-Салям (Бригады мира) в Багдаде - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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В миреМуктада ас-СадрБагдад (город)Ирак
 
 
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