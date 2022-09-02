https://ria.ru/20220902/indiya-1814065477.html

Индия не поддержит потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт

Индия не поддержит потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022

Индия не поддержит потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт

Индия не поддержит разрабатываемый странами G7 механизм "потолка цен" на российскую нефть, считает индийский политолог, почетный член исследовательского фонда... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:14

2022-09-02T16:14

2022-09-02T16:14

экономика

индия

россия

дмитрий биричевский

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2233_1920x0_80_0_0_10d7d3828cf8d43ef506f7c8cc2005e1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости. Индия не поддержит разрабатываемый странами G7 механизм "потолка цен" на российскую нефть, считает индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан."Индия, по-моему, не присоединится к этому, несмотря на то, что это снижает цену и отвечает тем экономическим вызовам, которые стоят перед Индией. Индия не присоединится к этому решению насчет "потолка", потому что решение мотивируется санкционным режимом против России. А Индия не присоединяется к этим санкциям, потому что эти санкции не одобрены Организацией Объединенных Наций, а Индия признает только те санкции, которые объявлены или приняты ООН", - сказал Унникришнан РИА Новости.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".Унникришнан считает, что в случае введения механизма по ограничению цены на нефть из России "Индии придется очень тщательно взвесить свои отношения со многими великими державами, все плюсы и минусы просчитать тщательно". Вместе с тем, он отметил, что Нью-Дели вряд ли стоит опасаться каких-либо вторичных санкций за закупку нефти в России."Я не думаю, что это дойдет до того, что какие-то вторичные санкции будут применены в отношении Индии… Ситуация, которая сейчас есть в регионе Индо-Пацифики, это ситуация, в которой Индия находит партнеров среди западных стран, в особенности среди союзников США. Я не хочу сказать, что Китай - это враг Индии, но в данный момент для Индии самый большой вызов это со стороны Китая. И Индии нужны все эти отношения с западными странами, чтобы сбалансировать рост Китая в регионе. Индийское видение полностью разделяют все эти западные страны, поэтому я не думаю, что они собираются вводить какие-то вторичные санкции против Индии", - сказал политолог.

https://ria.ru/20220901/indiya-1813599121.html

https://ria.ru/20220902/limit-1814059555.html

индия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, россия, дмитрий биричевский, китай